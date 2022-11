Las emociones en Qatar 2022 no han quedado a deber, sin embargo, no todos los partidos han aportado a eso. Marruecos y Croacia se guardaron su mejor versión para otro día porque ambos quedaron a deber (y mucho) en su debut mundialista.

Hoy a las 4:00 am arrancó oficialmente la actividad del grupo F de Qatar 2022 con el choque entre los actuales subcampeones del mundo y la Selección marroquí. Y debemos decirlo, no valió mucho la pena la desvelada.

Foto: Getty

Pocas emociones entre Marruecos y Croacia en Qatar 2022

Lo sabemos, como buen fan del futbol, eso de despertarse temprano en un Mundial seguro no es problema. Pero en serio que Croacia y Marruecos nos deberían pagar esas dos horas de sueño a quienes le madrugamos. Si en cambio preferiste seguir durmiendo, créeme, no te perdiste de mucho con todo y que Luka Modrić estuvo en la cancha.

Llegó el tercer 0-0 de la Copa del Mundo, el cual se une al Dinamarca vs Túnez y a lo ocurrido entre la Selección Mexicana y Polonia. Pero a diferencia de esos encuentros, en éste las emociones fueron más escasas.

Foto: Getty

Marruecos buscó y le metió intensidad, pero le faltó nivel para preocupar un poco más a Croacia. Los europeos, por otro lado, no mostraron todo lo que les vimos en Rusia 2018, donde llegaron hasta la final contra Francia.

Como que los croatas se acordaron hasta el minuto 70 que todavía no hay tiempos extras ni penales (recurso que les ayudó mucho el Mundial pasado ya que así definieron su pase en octavos, cuartos y semis), y medio le metieron el nitro. Pero nada, “firmaron” el empate con los africanos antes del final.

Foto: Getty

¡La árbitra mexicana Karen Díaz ya debutó en un Mundial!

Por eso es que como mexicano no podemos quedarnos con otra cosa que no sea el debut de la mexicana Karen Díaz en una Copa del Mundo. Ella es una de las 6 árbitras que estarán en Qatar 2022, encabezadas por Stéphanie Frappart, quien ya tuvo actividad en el México vs Polonia.

Karen Díaz participó como la árbitra de reserva o quinta árbitra, pero participó. La mexicana ya puede presumir que fue parte del cuerpo arbitral en un Mundial tras obtener su gafete FIFA justo hace cuatro años.

Foto: MexSport

Desde entonces ha pitado en Juegos Centroamericanos, un Premundial Sub-20 y uno Sub-17 de la CONCACAF, así como juegos de Liga MX. Liga de Expansión y Liga MX Femenil. ¡Felicidades, Karen!