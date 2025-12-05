Lo que necesitas saber:

Sigue todos los detalles de la transmisión del Sorteo del Mundial 2026 con el grupo de México y muchos datos inútiles en vivo.

Llegó uno de los momentos más esperados. Por fin conoceremos el grupo de México y por supuesto, todos los otros acomodos de camino al Mundial 2026 en el Sorteo de la FIFA.

Por supuesto, esto es importante no solo por el futuro deportivo.

Transmisión Especial del Sorteo Mundial 2026

Conoceremos los cruces, los rivales de México y muchas otras selecciones que también jugarán en nuestro país —en CDMX, Guadalajara o Monterrey— en los partidos. Visitantes, turistas y fans de todo el mundo tenemos los ojos puestos en el Sorteo del Mundial 2026.

Y por supuesto, acá en Sopitas.com te tenemos todos los detalles que necesitas para seguirlo. Una crónica minuto a minuto, si andas leyendo o si tienes chance, también conéctate con nosotros a nuestra transmisión en vivo de YouTube.

Minuto a Minuto: Los detalles del Sorteo del Mundial 2026

Acá te estaremos contando minuto a minuto todos los detalles, las selecciones que salgan o las curiosidades que nos vayamos encontrando.

¡Conéctate a nuestra transmisión en vivo!

Si eso de leer minuto a minuto no te acomoda, también tenemos una transmisión en vivo para que nos acompañes a todas las reacciones y los detalles del sorteo. Está acá mero:

Conducido por Sopitas, con un montón de invitados especiales —analistas deportivos, diseñadores, músicos—, estaremos en vivo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en 105.3FM o en nuestro canal de YouTube.

Jugadores estrella que vienen a México en el Mundial 2026: Desde Fede Valverde hasta Son Heung-Min

España vs Uruguay y más partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Monterrey

Mundial 2026 en CDMX: Todos los partidos que se jugarán en el Estadio Azteca

