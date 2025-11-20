Lo que necesitas saber: El sorteo es el 5 de diciembre y pasará por televisión abierta; México estará en el Bombo 1 como cabeza de serie

¡Está todo listo para el sorteo del Mundial 2026! Con 42 de 48 selecciones clasificadas y publicado ya el último ranking FIFA antes del evento, podemos definir cómo será el sorteo, los Bombos, cabezas de serie y todo el dato para verlo completamente en vivo y conocer a los rivales de México.

¡Se viene el sorteo mundialista más grande de la historia!

El balón oficial del Mundial 2026 // Foto: Adidas

Bombos y cabezas de serie del sorteo del Mundial 2026

El ranking FIFA de noviembre define los Bombos para el sorteo del Mundial 2026, empezando por los cabezas de serie donde se incluye a México, Estados Unidos y Canadá por ser anfitriones de la Copa del Mundo, lo que les permite evitar a las selecciones más fuertes en fase de grupos.

Y de acuerdo con ese ranking, así quedan los Bombos:

Bombo 1 (Cabezas de serie): México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA 1, Repechaje UEFA 2, Repechaje UEFA 3, Repechaje UEFA 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2.

En ESTE LINK te contamos todo sobre el repechaje europeo para que sepas qué selecciones podrían integrarse al Bombo 4, y AQUÍ también todo sobre el repechaje intercontinental que se jugará en Monterrey y Guadalajara.

Foto: MexSport

¿Cómo será el formato del sorteo del Mundial 2026?

Como es habitual, se sacará una bola con una selección de cada Bombo y se irá integrando a uno de los 12 grupos del Mundial 2026. Cada grupo tendrá una selección de un Bombo y los cabezas de serie ocuparán la posición 1 del Grupo.

Foto: Getty

México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1, pero la bola donde estén será de un color diferente porque ya tienen un grupo previamente asignado para jugar sus partidos en casa. La Selección Mexicana, por ejemplo, estará en el Grupo A para disputar sus partidos en el Estadio Azteca y en Guadalajara.

Fotografía Mexsport

Aunque ojo, habrá candados, pues se aplicará el principio de no permitir que haya dos o más selecciones de una misma confederación en el mismo Grupo (México no podrá estar con Haití, por ejemplo). Solo Europa exenta esta regla al ser 16 selecciones clasificadas, pero limitado a dos países; no podrá haber tres europeos en un mismo grupo.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

Ya se había dado a conocer la fecha y por acá te lo contamos en su momento, pero va de nuevo. El sorteo del Mundial 2026 es el próximo viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y se realizará en el Kennedy Center de Washington.

Monterrey entró a la conversación para sede del evento, pero al final no se quedó con el honor.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 gratis y en vivo?

No habrá que hacer milagros ni pagar una plataforma para ver el sorteo. Lo pasarán gratis y en vivo en televisión abierta, a través de Canal 2, Canal 5 y Azteca 7, además de TUDN en tv de paga y ViX.

¿La mejor opción? Seguir la cobertura en vivo que le daremos aquí en Sopitas.com. ¡Muchas opciones para ver el sorteo y descubrir a los rivales de México!

Los posibles rivales de México tras el sorteo del Mundial 2026

¿Te parece si hacemos un pequeño ejercicio de imaginación para finalizar? Viendo cómo están los bombos, ya podemos visualizar a los tres posibles rivales de México.

Por acá decidimos ponernos a pensar en el que podría ser el grupo más difícil y el más accesible para la Selección, a ver si estás de acuerdo.

Grupo más cañón: México, Colombia o Marruecos, Noruega e Italia (si avanza del repechaje).

(si avanza del repechaje). Grupo más accesible: México, Irán, Túnez y Nueva Zelanda Opción 2 (si es obligatorio tener un europeo): México, Irán, Túnez y Kosovo , si avanza del repechaje europeo.



¿Estás de acuerdo, o cuál crees que sería el grupo más complicado y el más sencillo para México en el Mundial 2026? ¡A disfrutar del sorteo!