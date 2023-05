Todavía no conocemos al nuevo campeón de la Champions League, pero eso no quiere decir que no podamos pensar en el torneo de la siguiente temporada -la 2023-2024-, total, hay algunos equipos eliminados (y ya clasificados) que ya andan pensando en la ‘Orejona’.

Y bueno, son 32 los cupos que están disponibles para la siguiente Champions League y algunos de ellos ya se están comenzando a llenar con algunos campeones de liga, además de otros puestos de varios países.

Vamos con lo primero, ¿cómo es que logran los equipos estar calificados a la Champions League 2023-2024? Porque aunque es la Liga de Campeones, no todos los campeones de los países de la UEFA van directo.

Trofeo de la Champions League, que levantarán Inter o Manchester City – Foto: Getty Images

Todo tiene que ver con el coeficiente de la UEFA a las diferentes ligas europeas. Pues, este coeficiente delimita si los equipos van a clasificación de Champions League o entran directo a la fase de grupos.

¿Cómo se sabe qué equipos están clasificados a Champions League 2023-2024? Pues la UEFA da puntos en ese coeficiente con base a los resultados de los clubes y sus éxitos recientes en torneos europeos durante las últimas cinco temporadas o el 20% del coeficiente de asociación del club durante el mismo periodo.

Ya sabiendo esto y sin detenernos tanto en las matemáticas, vamos a conocer a los equipos clasificados a la Champions League 2023-2024.

El torneo más prestigioso de clubes en el mundo – Foto: Getty Images

Equipo que ya están clasificados a la fase de grupos en la Champions League 2023-2024

Equipo clasificado Champions League 2023-2024 País Modo de clasificación Manchester City Inglaterra Campeón de la Premier League Arsenal Inglaterra Segundo lugar de la Premier League Newcastle Inglaterra Tercer lugar de la Premier League* Barcelona Espala Campeón de La Liga Real Madrid España Segundo lugar de La Liga* Atlético de Madrid España Tercer lugar de La Liga* Napoli Italia Campeón de Serie A Lazio Italia Segundo lugar de Serie A* Borussia Dortmund Alemania Primer lugar de Bundesliga* Bayern Munich Alemania Segundo lugar de Bundesliga* RB Leipzig Alemania Tercer lugar de Bundesliga* PSG Francia Primer lugar de Ligue 1* Benfica Portugal Primer lugar de Liga Portugal* Porto Portugal Segundo lugar de Liga Portugal* Feyenoord Países Bajos Campeón de Eredivisie Celtic Escocia Campeón de Scottish Premiership Estrella Roja de Belgrado Serbia Campeón de Mozzart Super Liga FC Salzburg Austria Campeón de la Bundesliga Sevilla o Roma España o Italia Campeón de la Europa League que se disputa el 31 de mayo *Se señalan a los equipos que no tienen asegurado ese puesto en sus diferentes ligas

Todo listo para la Champions League – Foto: Getty Images