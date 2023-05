En algún momento de nuestras vidas, aficionado al fútbol que se respete, cantó y entonó con mucha euforia el himno de la Champions League.

No es para menos, es una rolota que ha trascendido entre los aficionados al futbol y hasta una canción de suma importancia para algunos jugadores profesionales.

¿De qué hablamos? Sencillo, porque los ejemplos bastan. Erling Haaland tuvo (no dudamos que siga siendo así) el himno de la Champions League como canción en su alarma para despertar.

Haaland y su amor por la Champions League – Foto: Getty Images

Ahora, hablando de los simples mortales aficionados del futbol, seguramente hay algunos que aplican la misma que Haaland y otros que llevan su gusto por la canción a niveles poco antes vistos.

No sabemos cómo, pero algunos convencen a sus parejas para que esa canción se escuche en sus bodas, ya sea en el vals o en la entrada del novio o la novia… simplemente sorprendente.

¿Quién es el autor y qué dice el himno de la Champions League?

Al igual que muchas otras canciones como el Dragostea Din Tei o el Asereje, hemos cantado el himno de la Champions League, pero nunca nos pusimos a pensar en qué dice o mejor aun, quién al escribió.

El ultimo cuestionamiento del párrafo anterior es bastante sencillo de responder. Fue escrita por Tony Britten en 1992 y es interpretada por la Royal Philaemonic Orchesta… uh la la señor inglés.

Tony Britten, creador del himno de la Champions League – Foto: Captura de pantalla

Se podría pensar que el idioma en el que está escrito es el inglés y bueno, sí, pero no es el único idioma en el que está, porque la canción tiene versos en inglés, alemán y francés, lenguas oficiales de la UEFA.

Y para finalizar, para que cantes bien y ahora sepas lo que dice la letra, a continuación la ponemos con su traducción al español… entendiéndole, hasta puede sonar más épico.

La formación de los jugadores antes de escuchar el himno de la Champions League – Foto: Getty Images

La letra de la canción de la Chaaaaaaaaaaampions

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El evento principal)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (Los campeones)

Une grande réunion (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El evento principal)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (Los campeones)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (Los campeones)