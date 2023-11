Lo que necesitas saber: Hay equipos con rachas cerca de los 30 años sin campeonato, acá te hablan Cowboys

En el deporte, la actualidad de las franquicias es sumamente importante, pero no se le puede considerar grande a un club que no tiene un pasado lleno éxito. ¿Qué pasa con aquellos equipos gigantes, pero sin título en mucho tiempo?

Casos abundan en todos los deportes, hasta pareciera que algunos equipos grandes están en una epidemia donde los títulos parecen que nada más no llegan para ellos.

Eso sí, mientras ellos ven desfilar a numerosos campeones, siguen apuntalando sus proyectos o definiendo una mejor ruta para que vuelvan a la senda del triunfo.

¿Cuánto tardarán en volver a levantar el tan ansiado campeonato para ellos? Es una incógnita, pero al ser equipos grandes, la esperanza es lo último que se pierde.

El trofeo de la NBA

Los equipos grandes que no han conseguido título en mucho tiempo

Escudería Ferrari

La temporada 2023 de Fórmula 1 llega a su fin y Red Bull arrasó con todos los campeonatos existentes. Se llevaron el de constructores y Max Verstappen el de pilotos.

Ferrari, se quedará un año más viendo como otra escudería se lleva otros títulos a sus casas. La crisis en Ferrari es un tema bastante doloroso en el automovilismo, porque tienen fans en todos lados, son los máximos ganadores en Fórmula 1.

Desde 2007 no consiguen el campeonato de pilotos, el último en lograrlo fue Kimmi Raikkonen. Lo peor es que, este tiempo sin título no es algo que parezca tener fin.

El dominio de Red Bull es implacable y Ferrari no encuentra la alineación correcta para competir. Charles Leclerc es buen piloto, igual que Carlos Sainz, pero cuando saltan a los circuitos, nada más nada les sale.

Ferrari con más lágrimas que títulos en los últimos años – Foto: Getty Images

Yankees, el equipo más grande de la MLB, pero sin título

Es un equipo que fue grande hace más de 100 años, que siguió grande con el pasar de las décadas y que en el nuevo milenio, parecía una nueva etapa de dominio.

Peeeeeeeeeeeeeeeero, cuando llegó la segunda década de los 2000’s, los títulos comenzaron a no fueron a la vitrina de los Yankees y eso que son el equipo más grande del béisbol.

Gastan y gastan millones en los mejores jugadores año con año, pero nada parece ser la solución a romper esa racha sin campeonato. Ni tener a Aaron Judge parece ser la solución.

Desde 2009 no levantan el título de la MLB, es más, desde año no llegan a una Serie Mundial. Mientras ellos fracasan, su más grande rival, Boston, ya rompió la maldición del Bambino y hasta se coronó varias veces.

Los Yankees hundidos en el fracaso – Foto: Getty Images

Brasil, el máximo ganador de Mundiales y que hace mucho no celebra

Es más fácil ganar un torneo que se disputa cada año a uno que es cada cuatro, eso no podemos negarlo. Pero, Brasil se ha encontrado en un bache de poder ganar el título que más les gusta.

La última vez que lo vimos ganar una Copa del Mundo fue en 2002 con Ronaldo en gran plan. Después de eso, han pasado cinco mundiales y Brasil brilla por su ausencia en los principales partidos.

¿Malas generaciones? Nah, cada cuatro años tienen jugadorazos para pensar que ese año es el bueno, pero nada parece salirles bien a la hora de los momentos estelares.

Eliminados por Francia en Alemania 2006, por Países Bajos en 2010, humillados por Alemania en su propio Mundial, Bélgica los echó de Rusia 2018 y Croacia hizo lo propio en Qatar 2022.

¿Qué es lo peor para ellos? Bueno, entre que no han levantado el título como equipo grande en 21 años o que Argentina, el odiado rival, ya lo hizo y recientemente.

Hinchas brasileños, tras la eliminación inesperada de Brasil en el Mundial – Foto: Especial

Steelers

En la NFL, hay casos de equipos grandes y que en los últimos años no han estado a la expectativa de lo que su franquicia les pide y esos son los Steelers.

Uno de los equipos más ganadores de la NFL, pero que se está apegando más a lo antaño que a lo reciente. En 2009 fue su último campeonato, cuando vencieron a los Cardinals.

Ojo, que por lo menos llegaron a otro Super Bowl, aunque lo perdieron contra los Packers de Aaron Rodgers. Pero, regresando a la crisis que lo tiene sin campeonato, parece que no saldrá pronto de ello.

Actualmente el equipo compite para ser de la mitad para abajo en la Conferencia Americana, está medio peleando por llegar a playoffs, pero con las armas que tiene es prácticamente imposible que puedan pensar en grande.

Así que, si no llega una revolución pronto esos 14 años sin título podrían convertirse en muuuuuuchos más y un equipo grande como Steelers no podría permitirselo.

Ya se fue el Big Ben y todo se vino abajo en Pittsburgh – Foto: Getty Images

Cowboys, peor que Steelers

Existe un caso peor que los Steelers y son los Cowboys, también de los más ganadores de NFL y sin duda alguna, un equipo grande en la NFL, tal vez sólo por debajo de Tom Brady.

Bueno, con decirles que es el Cruz Azul de la NFL y eso ya es decir mucho. Desde los 90’s que no ganan un Super Bowl, 1995 para ser más exactos. Eso no es todo, desde ese mismo año no quedan ni subcampeones.

Pasan y pasan jugadorazos, pasan y pasan generaciones, pero nada parece solucionar los problemas de Cowboys. Dak Prescott está más cerca del retiro, que de llevar a Dallas a pelear por un Vince Lombardi.

Tenemos que hablar de Tom Brady, porque el GOAT consiguió siete anillos de Super Bowl -más de los que tienen los Cowboys- en menos tiempo que Dallas vuelva a un partido de campeonato.

Pasan los años y Dak parece que no llegará a un Super Bowl con Dallas – Foto: Captura de pantalla

Arsenal, equipo grande en Inglaterra que se quedó sin títulos tras la perfección

El último título del Arsenal fue en 2004 y es perfecto, literal. Fue en aquella campaña de los “invencibles”, que ganaron el campeonato sin perder un solo partido.

Posiblemente, el campeonato más prestigioso de algún equipo, incluidos grandes o pequeños en la historia del futbol, pero, parece que gastaron todo el éxito en ese título.

Después de su estrella 13, el campeonato de liga se niega y hasta se vio muy lejos. Pasaron años de verdaderas penumbras y pesadillas en el Arsenal, donde el título ya era en lo que menos se pensaba.

En la última temporada, soñaron con el campeonato, pero se desinflaron gacho y un mes malo les costó el título de liga. La presente campaña es ilusionante, pero con los Gunners, cualquier cosa puede suceder.

Eso sí, de toda esta lista, parece ser el equipo grande que podría romper la racha sin título más pronto que cualquiera… bueno, algo es algo.

Los Gunners parece que salen de la crisis, pero algo los regresa – Foto: Getty Images

Te puede interesar