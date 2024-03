A inicio del 2024, se dio a conocer que Erick ‘Cubo’ Torres dio positivo por el uso de clostebol en noviembre del 2023 y desde entonces se ha mantenido fuera de las canchas a espera de conocer la sanción en su contra. Esta situación lo obligó a buscar otro empleo.

El ex jugador de Chivas ha pasado casi tres meses inactivo, por lo que decidió emprender un negocio de venta de comida para poder generar ingresos para él y su esposa.

El suegro de Erick Torres es dueño de algunos restaurantes en México, por lo que él y su esposa decidieron seguir sus pasos en Costa Rica y vender comida rápida con algunas salsas que se han vuelto la sensación entre sus clientes.

Y desde hace casi un mes ha logrado registrar buenas ventas que le han permitido pagar algunas cuentas suyas y de su esposa.

“Por el tipo de salsas, que es una especialidad, gracias a Dios, hace cuatro fines de semana se ha vendido bien y eso me ayuda a pagar los recibos . Tenemos vecinos que nos han apoyado, hacen los pedidos y yo voy y reparto. He hecho entre ₡80.000 ($160) a ₡120.000 ($240) por semana”

En noviembre del 2023, cuando el ‘Cubo’ todavía jugaba para el Guanacasteca dio positivo por consumo de clostebol. De acuerdo con él, uso dicha sustancia para curar una herida, sin embargo, es parte de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje ya que puede ayudar a mejorar el rendimiento de quien lo consume.

“No vemos por dónde pueden seguir investigando o buscar más pruebas. Tienen la prueba de Estados Unidos donde viene el porcentaje del clostebol que se encontró en mi cuerpo… He sentido frustración e incertidumbre porque no sé qué va a pasar con mi contrato ni si tendré o no ingresos”

Erick Torres sobre su suspensión