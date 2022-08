El futbol mexicano ha vivido varios capítulos turbios que han involucrado a empresarios que después fueron señalados por malos manejos que provocaron investigaciones por fraudes o delincuencia organizada y que tienen a dichos personajes en prisión o con órdenes de aprehensión y que han dejado una mancha difícil de limpiar en la Liga MX.

Aquí repasamos algunos de los casos más sonados, tanto en Primera como en Segunda División y que involucra a nombres que llegaron al futbol mexicano a través desde ámbitos como la política y que ayudan incluso a conocer el origen de algunas franquicias en la actualidad.

Carlos Ahumada en León y Santos

El empresario argentino hizo su aparición en futbol mexicano en 2002, luego de comprar al León, equipo que descendió a Segunda División y al año siguiente compró a Santos Laguna, equipos a los cuales abandonó tras destaparse el caso de los famosos videoescándalos.

Un par de videos mostraron a Ahumada entregando millones de pesos a René Bejarano, quien en 2004, era líder del PRD, partido al que pertenecía Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese momento.

Antonio Carlos Santos compartió en 2019 que Ahumada ofreció 500 mil pesos a cinco jugadores del Tabasco previo a las semifinales de vuelta de la Segunda División, tras perder el juego de ida 2-0, y León llegó a la final, en la cual perdió ante Irapuato.

“Un día antes del partido, Ahumada y Carlos Reinoso le ofrecieron 500 mil pesos por lo menos a cinco jugadores. 500 mil pesos era un chingo de lana y más para un jugador del Ascenso”, compartió Antonio Carlos Santos, el entonces entrenador de Tabasco.

El empresario fue desafiliado del futbol mexicano y como no pagó la totalidad de la franquicia de Santos Laguna, el equipo fue administrado por hacienda de 2004 y hasta septiembre de 2006, cuando Grupo Modelo, el anterior dueño, pudo recuperar al equipo lagunero.

Ahumada es acusado por fraude y en 2021 el gobierno mexicano pidió su extradición desde Argentina, y el empresario amenazó con destapar más escándalos de corrupción de personas cercanas a López Obrador.

“No quiero dar a conocer más videos, toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México. No quiero hablar de Thalía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de Aduanas, y así puedo seguir”, dijo.

El caso de Oceanografía y el Querétaro

Las franquicias del Querétaro han pasado por momentos sombríos, tanto en lo deportivo como en lo administrativo y en 2013 el futbol de dicha ciudad se relacionó con esta empresa y Amado Yáñez, un empresario dedicado a la rehabilitación de plataformas petroleras.

En 2012, a través del Grupo Defines, compró a Pumas Morelos y en febrero de 2013 se hizo de las acciones de los Gallos de Querétaro, que descendieron en ese año. Yáñez y Oceanografía compraron la franquicia de los Jaguares de Chiapas, a los cuales convirtieron en Querétaro, de modo que la franquicia de Gallos en la actualidad, es en realidad la de Jaguares.

Yáñez fue desafiliado del futbol mexicano después de ser acusado por fraude, por más de 400 millones de dólares, por lo cual se levantó una orden de aprehensión y la franquicia fue puesta en venta (justo como ahora).

Las empresas de Amado Yáñez fueron investigadas desde enero de 2013 y la Federación Mexicana de Futbol fue advertida de las posibles acciones por parte de Hacienda, pues Oceanografía aparecía dentro de los certificados de afiliación de Gallos de Querétaro.

Agencia Mexsport

Oceanografía fue intervenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y actualmente Yáñez se encuentra libre, aunque con un brazalete que permite a las autoridades conocer su ubicación, de acuerdo con El Economista.

Billy Álvarez y el fin de una era en Cruz Azul

Por más de seis décadas, Cruz Azul fue un equipo presidido por los Álvarez. Guillermo Álvarez Macías llevó al club a la estratósfera del futbol mexicano y tras su fallecimiento el equipo quedó en poder de su hijo, Guillermo Álvarez Cuevas, quien tuvo marcadas diferencias con su hermano, Alfredo, y una pobre cosecha de campeonatos, así como una amplia colección de subcampeonatos.

Billy Álvarez quedó marcado por diversos escándalos que llevaron al cambio de nombre del equipo en al menos tres oportunidades. En agosto de 2020, Cooperativistas aseguraron que Billy y la directiva celeste recibían hasta 40 millones de dólares por no ser campeón, según ESPN, y en ese mismo año la Unidad de Inteligencia Financiera intervino las cuentas del empresario y del equipo, por una investigación relacionada con varios delitos.

A Billy y su cuñado, Víctor Garcés, se les acusa por lavado de dinero y delincuencia organizada además de fraude por más de 300 millones de dólares a través de empresas fantasma.

Álvarez Cuevas fue desafiliado de la Cooperativa Cruz Azul y renunció como presidente del club cementero casi a la par de que se liberara una orden de aprehensión contra él y seis perosnas más, entre ellos Garcés, quien ya fue detenido.

Especial

Alfredo Álvarez, hermano de Billy, habría aportado información durante la investigación, por lo cual recibió un trato especial, de modo si bien es vigilado por autoridades, no recae una orden de aprehensión y no es considerado como prófugo de la justicia, a diferencia de Guillermo Álvarez.

Fidel Kuri y la desafiliación del Veracruz

En diciembre de 2019, los Tiburones Rojos del Veracruz fueron desafiliados por la Federación Mexicana de Futbol tras una serie de demandas de jugadores y jugadoras de diversas categorías por incumplimiento de salarios y malas condiciones.

Se dio a conocer incluso que jugadores de categorías juveniles no tenían ni para comer, por lo que llegaban a vomitar agua tras los esfuerzos físicos en los entrenamientos y partidos, a los cuales eran trasladados en condiciones precarias.

A la par se fueron destapando escándalos de acoso y abuso sexual contra jugadores juveniles que llegaban a Veracruz desde otros estados que soñaban con llegar al profesionalismo.

Los futbolistas del primer equipo protestaron en pleno partido contra Tigres al dejar de jugar durante los primeros cinco minutos y fueron apoyados por el resto de clubes de la Primera División hasta que se concretó la desafiliación al final del torneo Apertura 2019 y Fidel Kuri, un empresario priista y sumamente polémico, fue declarado como una persona non grata en la Federación Mexicana de Futbol.

En septiembre de 2021, Kuri Grajales, una persona cercana al exgobernador veracruzano, Javier Duarte (actualmente en prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita), fue aprendido en septiembre de 2021 por fraude de 120 millones pesos a Tv Azteca, que en 2018 facilitó la cantidad para que el equipo pagara una multa ante la Federación Mexicana de Futbol y con ello mantener al equipo en Primera División tras su descenso deportivo a Segunda División.

Mexsport

El cártel del gol

En 2021, el periodista Amir Ibrahim, publicó una investigación a la cual nombró “El cártel del gol”, en el cual desnuda la forma en la cual actúan promotores, entrenadores y directivos en el futbol mexicano con el fichaje de jugadores.

El reportaje señala a Greg Taylor como la pieza principal de esta red, que junto a Manuel Velarde manejaron los hilos del Querétaro hasta que fueron expulsados del futbol mexicano tras los hechos de violencia en el Estadio Corregidora durante el mes de marzo del 2022 durante un partido entre Gallos y Atlas.

Getty Images

El cártel del gol establece que esta red buscaba futbolistas para ficharlos a bajo costo, principalmente provenientes de Sudamérica

Los estrategas de esta red son quienes piden el fichaje de jugadores que eran ofrecidos por Taylor y Velarde antes de tomar las riendas de Gallos. A cambio, los entrenadores recibían una comisión si los fichajes se concretaban, pero a la vez, los futbolistas eran fichados a sobreprecio.

El reportaje asegura que la red no sólo colocaba a jugadores, sino a entrenadores y cita nombres como los de Miguel Herrera, José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, Juan Francisco Palencia y Gustavo Matosas, quien fue despedido del Atlético de San Luis en octubre de 2019 tras destaparse un escándalo en el que el uruguayo fue involucrado por pactar una comisión por el fichaje de un jugador en 2012.