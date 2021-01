¿Cuál es el estado de salud actual de Salvador Cabañas a 11 años del incidente en el bar?

Salvador Cabañas gozaba de una carrera prodigiosa, en el mejor momento futbolísticamente hablando con América, una Copa del Mundo en la que guiaría a la selección paraguaya como capitán y hasta con interés por parte del Manchester United. Desafortunadamente hablamos de todo esto en pasado debido a que una noche del 25 de enero recibió un balazo en la cabeza que acabó con sus aspiraciones deportivas.

Un incidente en un bar de la Ciudad de México era el escenario de una de las imágenes que conmocionaron al mundo futbolístico. Salvador Cabañas había recibido un disparo en la cabeza y fue trasladado al hospital para tratar de salvarle la vida.

El disparo acabó con su carrera y sus aspiraciones, una gran carrera terminó a manos de una persona perteneciente al crimen organizado. A partir de ese momento, la vida de Salvador Cabañas daría un giro de 360 grados. Su mujer se separó de él y su representante también se fue. Su fortuna se esfumó por sus dedos y terminó vendiendo pan en su país natal para sobrevivir.

Última actualización de la salud de Salvador Cabañas

La última entrevista que brindó fue para Radio Caracol en Colombia, en esta entrevista dijo que la visión del ojo izquierdo estaba cada vez más dañada debido al disparo que sufrió, recordemos que la bala sigue alojada en su cabeza, una de las razones que le ha impedido regresar a las canchas al 100%.

“Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie“, declaró Salvador Cabañas para la radio colombiana, sin duda alguna un ejemplo de superación que ha demostrado nunca rendirse después de tocar el cielo y el infierno en un lapso corto de tiempo.

Sobre su actualidad, Cabañas mencionó que en esta misma entrevista que la Federación Paraguaya de Futbol le apoya con un porcentaje de dinero, además de que sus negocios le sirven para mantener el tema económico.