Lo que necesitas saber: Pachuca se enfrenta a Pumas el jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 hrs.

Pachuca ya tiene nuevo entrenador. Después de la destitución de Jaime Lozano al final de la Fase Regular del Apertura 2025, Esteban Solari será el encargado de dirigir al equipo en su búsqueda por un boleto a la Liguilla.

Y como no hay tiempo que perder, el debut de Solari al frente de los ‘Tuzos’ será nada más y nada menos que contra Pumas en el Play In. Una derrota los deja eliminados del torneo y una victoria mantiene con vida la esperanza de ser campeones.

Fotografía @Tuzos

¿Cuándo debuta Esteban Solari con Pachuca?

Esteban Solari debutará al frente del Pachuca el jueves 20 de noviembre, en pleno día de la Revolución Mexicana, se enfrentará a Pumas en el Estadio Hidalgo a las 19:00 hrs.

Antes de ser despedido, Lozano logró meter al equipo en zona del Play In (aunque ni con eso se salvo), tal vez no le alcanzó para para la Liguilla directa, pero al menos aún tiene esperanzas de seguir en la competencia.

Partido Fecha y horario Sede Pachuca vs Pumas Jueves 20 de noviembre

19:00 hrs Estadio Hidalgo

Fotografía @Tuzos

Y por si se preguntan ¿Qué ha ganado Esteban Solari como entrenador? Con el Johor Darul Ta’zim de Malasia lo ganó prácticamente todo; campeón de liga, una Superliga, una Copa y una FA Cup.

El Johor fue el primer equipo que Solari dirigió oficialmente, antes de eso había sido auxiliar en la Selección de Argentina, desde varias categorías juveniles hasta la mayor. Ahora su próximo reto profesional será llevar a Pachuca a los primeros lugares de la tabla y volver a ser campeones, tal vez no en este torneo, pero en un futuro no muy lejano.

En fin, ya veremos como le va contra Pumas.