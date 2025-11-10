Lo que necesitas saber: El equipo anunció que hoy mismo informará quién tomará las riendas del equipo.

Ni porque logró hacer que el Pachuca entrara al Play In de la Liga MX logró salvarse… y es que con la novedad de que los Tuzos despidieron a su entrenador: Jaime Lozano.

Jaime Lozano / Foto: MexSport

Despiden a Jaime Lozano del Pachuca

Para muchos una novedad, para otros una noticia que tenían rato esperando. Sea lo que sea, se hizo oficial que la etapa de Jaime Lozano como director técnico del Pachuca ha terminado.

“Agradecemos profundamente el tiempo que dedicó al proyecto y el esfuerzo que entregó día a día para representar nuestros valores dentro y fuera de la cancha”, se lee en el comunicado compartido por el equipo.

Ahora, habrá que ver quién entrará como su reemplazo para los juegos de los Tuzos en el Play In de la Liga MX y, con suerte, los partidos en la llamada “fiesta grande del fútbol mexicano”. De acuerdo con el comunicado, hoy mismo se informará quién tomará las riendas del equipo.

Jaime Lozano / Foto: MexSport

¿Por qué lo despidieron?

Aunque no se reveló el motivo de la salida de Jaime Lozano del Pachuca, el motivo es un más que evidente… la falta de victorias.

Y si bien es cierto que llevó a los Tuzos a los Play In, desde que ingresó al equipo fue duramente criticado por la afición, pues su llegada durante el Mundial de Clubes solo logró que tuvieran una desastrosa actuación.

Bajo la dirección de ‘Jimmy’, el equipo pasó de ser líder del torneo en un inicio a cerrar en el noveno lugar de la tabla. Además, solo ganaron 6 partidos durante la fase regular del Apertura 2025.