Lo que necesitas saber: Habrá clásicos en la Liga MX y NFL, Verstappen podría coronarse en Qatar y comienza la mejor parte de la temporada en las Grandes Ligas

¡Ya casi es fin de semana otra vez! No, no nos emocionamos porque vayamos a salir, sino porque hay motivos suficientes para quedarse en casa viendo deportes. Oh sí, hay suficientes eventos deportivos este fin de semana como para pasar horas y horas disfrutando Futbol, F1, Grandes Ligas, NBA y más.

Déjanos resumirte por acá cuáles creemos que son los eventos deportivos que definitivamente no querrás que alguien te platique al siguiente día o al llegar a la oficina el lunes.

Foto: Getty Images

Max Verstappen será tricampeón de la Fórmula 1 en el GP de Qatar

Claro, en cierto momento a todos nos cayó mal Max Verstappen por su batalla (dentro y fuera de la pista) con Checo Pérez. Pero ni hablar, el neerlandés será tricampeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Qatar.

Sólo una tragedia evitaría que Max se corone en Qatar (acá te contamos los puntos que necesita o la combinación que le daría el título). De hecho, no te recomendamos sólo ver la carrera del domingo, sino también la sprint race porque ahí mismo se podría consumar el campeonato.

Obviamente el plus es ver a Checo Pérez pelear un nuevo podio ya que él tambien anda buscando asegurar el subcampeonato, ese que se le fue de las manos en el 2022.

Evento Fecha y horario Dónde ver Gran Premio de Qatar Del viernes 6 al domingo 8 de octubre; en este link te dejamos los horarios) F1TV

Fox Sports

Arsenal vs Manchester City, la nueva rivalidad de la Premier League

Parecía que Arsenal caminaría al título de la Premier League la temporada pasada, pero llegó el City y prácticamente se lo quitó de las manos. Ahora los Gunners tienen sangre nueva con jugadores como Declan Rice, Kai Havertz o David Raya, y se les ve en mejor forma.

Si logra ganar en casa, Arsenal podría tomar la cima de la Premier League y dar un golpe sobre la mesa pensando a futuro. Los duelos directos entre ambos fueron claves para definir el título de la temporada pasada, así que sería una victoria fundamental.

En pocas palabras, aparte del par de equipazos que son, los dos saben que perder podría costar caro. Una “final de ida” adelantada que seguro te daría coraje perderte.

Evento Fecha y horario Dónde ver Arsenal vs Manchester City Domingo 8 de octubre 9:30 horas Paramount+

Manchester City derrotó al Arsenal en la FA Cup/Getty

Fin de semana de clásicos en la Liga MX

En esta misma sección incluimos el América vs Pumas la semana pasada y no nos decepcionó. Por eso vamos a recomendarte que nuevamente le eches ojo a los dos clásicos que nos esperan este fin de semana en la Liga MX.

Chivas recibe al Atlas en el Akron, un partido donde siempre sobra pasión y en el que segurito habrá mucho morbo por el tema de los “separados”. El resultado del rebaño podría calmar o agravar la tensión dentro y fuera de Verde Valle. Además, ambos equipos suman los mismos puntos y están al borde de la zona de liguilla. El que pierda se pondrá a sufrir en lo que resta del torneo.

También tendremos el Cruz Azul vs Pumas. Los universitarios se juegan la posibilidad de seguir soñando con el liderato general, mientras que para Cruz Azul es de vida o muerte. La Máquina suma dos triunfos seguidos y quizá ese ánimo se refleje contra los del Pedregal, así que nos espera un duelo donde ambos salgan a proponer porque lo necesitan.

Evento Fecha y Horario Dónde ver Chivas vs Atlas Sábado 7 de octubre 19:00 hrs TUDN, Chivas TV Cruz Azul vs Pumas Sábado 7 de octubre 21:10 hrs TUDN

Los separados por Chivas en las indisciplinas – Foto: Agencia Mexsport

49ers vs Cowboys, otro clásico pero en la NFL

Y ya entrados en hablar de clásicos, ¿por qué no incluir la eterna rivalidad entre San Francisco y Dallas? Esta clase de partidos no necesita más ingredientes para ser imperdible, pero es importante mencionar que los 49ers están que no creen en nadie con esa poderosa ofensiva, pero la defensiva de Cowboys también está en plan grande y se espera que sea un choque brutal.

San Francisco lleva 125 puntos en cuatro partidos, mientras que Cowboys sólo ha permitido 41 en contra en esos mismos cuatro juegos. Veremos qué pasa cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible.

Si los Vaqueros ganan, además, le pondrán fin al invicto de San Francisco y a su racha de 14 victorias consecutivas en temporada regular. Y por si todo esfo fuera poco, para Dallas es una revancha por las dos últimas eliminaciones en postemporada.

Evento Fecha y Horario Dónde ver 49ers vs Cowboys Domingo 8 de octubre 18:20 horas ESPN

Star+

Duelazo el que nos espera en la semana 5 de NFL – Foto: Sopitas.com

Comienzan las series divisionales en las Grandes Ligas

El beisbol de las Grandes Ligas ya está en su mejor momento: la bendita postemporada. Y sí, este fin de semana comienzan las series divisionales que ya quedaron definidas.

Échale nomás: Astros vs Twins, Dodgers vs DBacks, Rangers vs Orioles y Phillies vs Braves.

En la Americana los Astros son nuevamente el equipo a vencer y recordemos que vendrán a México el siguiente año, así que podríamos recibir en el Harp Helú a los mismísmos bicampeones de la MLB si todo les sale bien este año. Del otro lado ambos duelos prometen ser a muerte, con Dodgers y Braves como favoritos, pero con Phillies y Arizona ya expertos en tumbar favoritos.

Acá la recomendación es echarle ojo a los cuatro juegos que dan el banderazo a las series divisionales, las cuales se juegan a ganar tres de 5 encuentros.

Evento Fecha y horario Dónde ver Astros vs Twins Sábado 7 de octubre 14:45 hrs Star+ Dodgers vs DBacks Sábado 7 de octubre 19:20 hrs ESPN 2 Rangers vs Orioles Sábado 7 de octubre 11:00 hrs Fox Sports Premium Phillies vs Braves Sábado 7 de octubre 16:00 hrs Fox Sports

Y como pilón: ¡regresa la NBA!

Los amantes de la NBA estarán muy felices de que llega el silbatazo inicial. Este fin de semana comienza la pretemporada del mejor basquetbol del mundo. Lo mismo, no hablaremos sólo de un juego, sino de varios que seguro estarán buenísimos.

Sobresale el domingo Bucks vs Bulls y Celtics vs Sixers, pero el sábado tendremos el plato fuerte con el Warriors vs Lakers, con la expectativa de ver cómo se acopla Chris Paul con el jersey de los Guerreros enfrentando nada menos que a Lebron James y compañía. ESPN sería la cadena encargada de las transmisiones, pero sólo de algunos de los partidos.

Para no salir de cada todo el fin de semana, ¿no crees?

