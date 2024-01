Lo que necesitas saber: En el 2026 entrará en vigor un nuevo reglamento en la Fórmula 1.

El sueño de tener once equipos en la Fórmula 1 no hará realidad, ya que la solicitud de Andretti Formula Racing LLC fue rechazada por la FOM, según ellos, porque no aporta nada novedoso a la categoría y que no sería un rival competitivo para el resto de la parrilla. Aunque Haas y los ex AlphaTauri no son muuuuy competitivos que digamos.

Según la F1 el equipo estadounidense no tendría la capacidad de construir un auto lo suficientemente ‘decente’ para el 2025 y otro para el 2026 con una normativa completamente diferente. “No creemos que el solicitante sea un participante competitivo”.

Michel Andretti Getty Images

La FOM rechazó a Andretti Racing

Andretti se quedó en la segunda de tres bases para entrar a la Fórmula 1. La primera es la convocatoria Expresiones de Interés, la segunda, es el Proceso de solicitud, evaluación y aprobación. La última y la más importante es la que aprueba la FOM, ‘Solicitante seleccionado remitido a la FOM para conversaciones comerciales’.

“Cualquier undécimo equipo debe demostrar que su participación e implicación aportaría un beneficio al Campeonato. La forma más significativa en la que un nuevo participante aportaría valor es siendo competitivo, en particular compitiendo por podios y victorias en las carreras” FOM

En octubre del 2023, Andretti fue el único de cuatro equipos en avanzar al Proceso de solicitud, en la que tenían que enviar la propuesta de mejora a la F1 y sus aportaciones al deporte, con todo y que su llegada no era buen vista por algunos equipos y por el Liberty Media.

Fotografía @HaasF1Team

¿Por qué Andretti no sería competitivo en la F1?

En el 2026 entrará en vigor una nueva normativa en la Fórmula 1, que obligará a todos los equipos a renovarse, por ejemplo, el combustible tendrá que ser 100% sostenible con biocarburantes fabricados de materia orgánica. Al mismo tiempo mantendrá el motor V6, aunque con una potencia eléctrica de 350 Kw, entre otras regulaciones más.

No tendría motorista hasta el 2028 que se integré General Motors

Falta de capacidad para construir un monoplaza con el actual reglamento para el 2025

Falta de capacidad y tiempo para construir un monoplaza con el nuevo reglamento del 2026

De hecho para el 2030, se tiene planeado dejar de lanzar emisiones de CO2, por el equipo de Michel Andretti tenía que incluir sus propuestas listas para aplicarse.

“No creemos que haya base para que un nuevo aspirante sea admitido en 2025, dado que ello implicaría que un participante novato construyera dos coches completamente diferentes en sus dos primeros años de existencia. El hecho de que el aspirante proponga hacerlo nos da motivos para cuestionar su comprensión del alcance del reto que supone” Comunicado de la F1

Parrilla 2024 de la F1 / Fotografía Alex Wurz

En el caso de Andretti una de sus cartas fuertes fue la asociación con General Motors, justo para ser su motorista, sin embargo, aunque la propuesta era muy atractiva GM entraría hasta el 2028. Lo que significaba que Andretti tendría que buscar un acuerdo con otro equipo para que suministrara su motor.

Además, tendría que construir en sus primeros dos años, dos coches completamente distintos entre sí, uno para el 2025 y otro para el 2026. Una tarea más que titánica para un equipo novato y que según la FOM pondría en riesgo el prestigio y la competitividad de la F1.

