¡Partidazos! Así se jugará la Fase de Grupos en la Champions League Femenil

¡Todo listo! La Champions League Femenil está por comenzar una de las temporadas más importantes de su historia, con una Fase de Grupos que promete ser espectacular. Una serie de cambios importantes da pie a la campaña 2021/22, con el Barcelona como vigente campeón.

Hace unos meses se dio a conocer que este año, el torneo contará con VAR y apoyos a los clubes por embarazo. Aunque cabe resaltar que las revisiones con tecnología para los árbitros solo se implementarán de cuartos de final en adelante. Asimismo, podremos disfrutas de transmisiones vía YouTube.

Uno de los ingredientes más atractivos para los aficionados de México y Latinoamérica es la participación del Real Madrid. No solo se trata de su primera Champions League Femenil, sino que eliminaron al Manchester City en fase previa de la mano de Kenti Robles.

Chelsea, Wolfsburg, Juventus y Servette quedaron ubicados en el primer grupo. Tanto inglesas como alemanas cuentan con buena experiencia en la Champions League Femenil e intentarán imponer condiciones sobre las recién llegadas.

Los primeros encuentros de este sector se llevarán a cabo el miércoles 6 de octubre. La Juventus enfrentará al Servette y el Chelsea recibirá al Wolfsburg. Este último duelo nos permitirá revivir un poco de lo que sucedió el año pasado en cuartos de final.

París Saint-Germain, Breidabli, Real Madrid y WFC Kharkiv chocarán entre sí, con la intención de mantenerse con vida en el torneo. Kenti Robles es la esperanza de México durante la competencia y ya hizo historia al anotar el primer gol del club merengue en la Champions Femenil.

El Grupo B también entrará en acción en miércoles 6 de octubre. El Real Madrid de la lateral mexicana visitará al WFC Kharkiv y el París Saint-Germain al Breidablik.

El Barcelona defenderá el título que consiguió ante el Chelsea hace unos meses, pero la misión no luce sencilla. Arsenal, Hoffenheim y HB Koge serán las rivales a superar. Ojo con las Gunners, pues ya tienen un campeonato europeo y quieren regresar a la élite.

Hoffeinheim y HB Koge protagonizarán el primer partido de Fase de Grupos en la Champions League Femenil el martes 5 de octubre. Acto seguido, el Barcelona y el Arsenal se medirán en territorio español.

Bayern Múnich, Olympique de Lyon, Benfica y Häcken forman parte del Grupo D. El club francés acaba de perder una larga racha de títulos de Champions, fueron 7 consecutivos. Mientras tanto, las alemanas buscarán volver, al menos, a semifinales como la temporada anterior.

El Grupo D abrirá su actividad con el duelo entre Häcken y Lyon; por su parte, el Benfica se medirá con el Bayern Múnich, todo el martes 5 de octubre.

🤩 Group stage draw ✅

The most exciting group is______#UWCL | #UWCLdraw pic.twitter.com/5v9eoQ2jRx

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) September 13, 2021