VAR y apoyo por embarazo: Los cambios en la Champions League Femenil

Los cambios en el formato de la Champions League Femenil van más allá del terreno de juego. A partir de la temporada 2021/22, incrementarán desde los premios y apoyos, hasta la visibilización del mejor torneo europeo.

Hay que recordar que el aumento de participantes y demás modificaciones, no están directamente relacionadas con las del torneo varonil. La UEFA planeó las de la competencia femenil desde finales de 2019 y esto sólo es un plus.

⚽ why the new @UWCL format will revolutionise the women’s game in Europe.

, !#UWCL pic.twitter.com/woGuqGGTad

— UEFA (@UEFA) April 27, 2021