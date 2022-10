En los Mundiales, los goles nunca han faltado. Hemos visto de todo tipo, desde jugadas increíbles hasta bombazos potentes, pero así como hemos visto goles, también festejos de gol.

Son pocos los jugadores que llegan a ser profesionales y son todavía menos los jugadores que tienen la oportunidad de jugar una Copa del Mundo, por lo que, anotar un gol en Mundiales amerita un festejo increíble.

Foto: Especial

Y cuando hablamos de festejos increíbles, nos referimos a aquellos que hemos visto en Mundiales y que hasta día de hoy se siguen usando o siguen llenando de emoción a los aficionados.

Bailes, poses impresionante, saltos acrobáticos, gritos que se escucharon en otras partes del mundo, son sólo algunos de los festejos que recordaremos a continuación.

Foto: Getty Images

Los 10 festejos de gol más memorables en los Mundiales

Italia y los gritos de Grosso y Tardelli

Curiosamente, Italia está en este listado por dos goles que no son iguales, pero los festejos sí. En la Copa del Mundo de España 1982, Marco Tardelli anotó el 2-0 ante Alemania en la final, tras el gol, el festejo fue desbordante.

Sacudió la cabeza con una emoción natural, algo que repetiría Fabio Grosso cuando anotó el gol que mandó a la Azzurra a la final de Alemania 2006. No se puede negar que los gritos de felicidad, se les da a los italianos.

Roger Milla y su festejo de gol bailando ante Colombia

Desafortunadamente para todos los aficionados colombianos, las grandes selecciones que han tenido durante la década de los 90’s. Roger Milla aprovechó uno de los grandes errores de René Higuita.

Un defensor colombiano le regresó el balón a Higuita, que controló complicado e intentó quitarse a Roger Milla, pero no lo logró y estaba muy lejos del área grande. El camerunés empujó el balón y fue a correr al banderín de corner a bailar.

Finidi George de Nigeria y un festejo de gol polémico en Mundiales

Una de las selecciones que merecía un poco más en Mundiales es la de Nigeria, especialmente la de la década de los 90’s, porque estaba plagada de talento en ofensiva y defensiva.

Finidi George era uno de los más talentosos y su festejo de gol en Mundiales, es icónico, aunque recordado para bien y para mal con otros. El nigeriano fingió ser un perro y alzó la patita para hacer sus necesidades.

Acrobático festejo de Nigeria

Nigeria otra vez en este listado, pero ya en los Mundiales de los 2000’s. Julius Aghahowa fue el que entra en el tema de los festejos por los miles de saltos que dio cuanto le anotó a Suecia en Corea-Japón 2002.

México sufrió uno de los bailecitos más épicos de los Mundiales

En la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010, México entraba como favorito contra el local, pero en el segundo tiempo, un contra golpe liquidó a la Selección Mexicana.

Tshabalala sacó un disparo increíble que venció al ‘Conejo’ Pérez y se fue al ángulo. Lo que se quedó en la mente de los fans, es el bailecito que se aventó con varios compañeros.

Bebeto y el festejo de gol de la mecedora que se sigue usando en Mundiales y todo el mundo

La Selección de Brasil de 1994 no era tan espectacular como en otros Mundiales, pero eso no significa que no hicieron goles importantes, además de festejos de gol a la talla.

Bebeto celebró un gol con sus compañeros como meciendo a un bebé, algo que se convirtió en uno de los más icónicos hasta la fecha.

El último festejo de gol de Maradona en Mundiales

Grecia además de la Eurocopa de 2004, también puede celebrar que Maradona hizo su último gol en Mundiales ante ellos. Diego gritó como nunca aquel gol, de desahogo y por mucha alegría, aunque su Copa del Mundo no terminó como quisiera.

Colombia puso el baile en Brasil 2014

Colombia regresó a los Mundiales y con menuda selección, pues a pesar de no tener a la gran figura de Radamel Falcao, tenían un equipo plagado de talento y de flow.

James Rodríguez y Pablo Armero sacaron los prohibidos en un festejo de gol durante el Mundial bailando el ‘Ras Tas Tas’.

Brian Laudrup aplicando la del ‘Cuau’

El mediocampista es legendario, porque ganó la Euro con Dinamarca y fue pieza importante del equipo en Francia 1998. Le hizo gol a Brasil y el festejo de gol, sigue siendo recordado.

Después de la anotación, se tiró al pasto como si estuviera posando en la playa para la foto, todo muy tranquilo, casi como Cuauhtémoc Blanco a La Volpe.

Andrés Iniesta y una dedicatoria al cielo

España consiguió su primera Copa del Mundo y el festejo de gol con el que se coronaron, es más épico que el título mismo. Andrés Iniesta recordó a Dani Jarque, fallecido tiempo atrás, en su celebración.

Hizo el gol, se quitó la playera y mostró un mensaje al mundo, especialmente dirigido a Dani Jarque. Algo que hizo que toda España quisiera un poquito más a Don Andrés Iniesta.