Lo que necesitas saber: Según la cifra oficial de FIFA, solo debía haber 700 asientos vacíos en Guadalajara durante el Corea vs Chequia, pero las imágenes dicen otra cosa

El Estadio Guadalajara se volvió centro de una conversación, digamos, ajena al futbol. Y es que durante el Corea vs Chequia del Mundial 2026, se vieron muchos asientos vacíos a pesar de que la FIFA anunció casi lleno total, por lo que mucha afición siente que nos están engañando con la venta de boletos.

Sí, porque con eso de que las diferentes fases de venta se vieron en medio de polémica que incluso derivó en una investigación (con precios dinámicos, mapas poco claros y paquetes con costos que la afición promedio no puede pagar), parece que la FIFA intenta decir que todo se les vendió chido aunque se vean asientos vacíos.

Asientos vacíos en Guadalajara durante el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Aparecen muchos asientos vacíos en Guadalajara durante el Mundial 2026

La cifra de asistencia oficial compartida por FIFA, en el Corea vs Chequia, fue que el Estadio Guadalajara registró una entrada de 44 mil 985 espectadores, muy cerca de la capacidad total del recinto: 45 mil 664 aficionados.

Según esa cifra de FIFA, solo debía haber 700 asientos vacíos durante el partido, pero las imágenes dicen otra cosa. Obvio no nos pusimos a contar uno por uno los asientos, pero medios como The Athletic, con corresponsales en cancha, aseguraron que había zonas con miles de lugares desocupados.

“Había grandes extensiones de asientos vacíos en el Estadio, situado en el extremo oeste de la ciudad. Estos se concentraban especialmente cerca de la sección VIP junto al campo, en el centro de la tribuna este, pero también se podían ver zonas con asientos rojos por todo el estadio, lo que parecían miles de asientos vacíos en total”, indica el reportaje de dicho medio, firmado por Jacob Whitehead.

Asientos vacíos en Guadalajara durante el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

La explicación que dio FIFA sobre los asientos vacíos en Guadalajara

Todo el ruido que hizo el tema, obligó a la FIFA a intentar explicar qué pasó en Guadalajara. ¿En verdad nos intentan engañar diciendo que se vendieron todos los boletos cuando los asientos vacíos dicen otra cosa?

Pues su explicación es que las cifras oficiales de asistencia se basan en los boletos escaneados en el estadio, no en ver la ocupación en las gradas. Vaya, intentan decir que aunque una o un aficionado entre al estadio con su boleto, eso no garantiza que ocupe su asiento durante todo el partido .

Tal cual lo explicaron así en un boletín: “Tenga en cuenta que, durante el partido de anoche en Guadalajara, varios aficionados con boletos pudieron verse de pie en los pasillos en lugar de permanecer en sus asientos asignados durante todo el partido”.

Ahí la polémica. ¿En verdad toda esa afición estaba de pie en el Estadio Guadalajara, o FIFA debe mejorar la forma de contar la asistencia oficial durante el Mundial 2026?