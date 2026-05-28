Lo que necesitas saber: En el Mundial de 1986 los boletos normalmente se vendían en paquetes para varios partidos que se disputarían en México

Tal vez podemos culpar a la inflación, a los revendedores, a los fanáticos del futbol o quizá al FOMO de no querer quedarse fuera del Mundial 2026. Pero, ¿se han preguntado cuánto costaban los boletos en la edición de 1986 y cómo cambió su precio?

Lo que es un hecho es que los precios de 2026 se elevaron considerablemente en comparación con el Mundial de 1986. Y aquí te contamos algunas de las diferencias más notables entre aquella época y la actualidad.

Foto: Diseñando una pasión Museo Franz Mayer

México 1986

El Mundial de 1986 estuvo marcado por muchos cambios en México, sobre todo en la economía.

Apenas un año antes, CDMX y otros estados habían vivido el devastador sismo de 1985, una tragedia que dejó marcada a toda una generación y afectó fuertemente a miles de familias.

Sin embargo, la venta de boletos era completamente diferente a lo que conocemos hoy.

En esa época no existían las filas virtuales, los códigos de fanático ni las preventas digitales.

Bastaba con ir a formarse a las taquillas del entonces Estadio Azteca, bancos autorizados o incluso oficinas del comité organizador.

La gente tenía que pasar horas formada e incluso llegar desde la madrugada para alcanzar entradas.

Y si te preguntas cómo se enteraban de cuándo iniciaba la venta, la respuesta también es muy distinta a la actualidad, ya que antes no existían las redes sociales ni las apps de boleteras, por lo que la información se difundía principalmente por comerciales de televisión, radio y periódicos.

Pero la pregunta más importante es…¿Cuánto costaba asistir a un partido en el 86?

Primero hay que tomar en cuenta que en esa época existían los llamados “pesos viejos”. Debido a la inflación de aquellos años, las cifras tenían muchísimos ceros y por eso en 1993 México eliminó tres ceros a la moneda. Es decir, mil pesos viejos equivalían a un peso actual.

En aquel Mundial los boletos normalmente se vendían en paquetes para varios partidos que se disputarían en México. De acuerdo con reportes de la época, el paquete más económico rondaba los 8 mil 125 pesos viejos, mientras que el más caro llegaba hasta los 135 mil pesos viejos dependiendo de la zona del estadio.

Foto: Diseñando una pasión Museo Franz Mayer

Aunque hoy esas cifras suenan enormes, el salario mínimo diario en 1986 rondaba entre los 2 mil y 2 mil 500 pesos viejos diarios, por lo que para muchos aficionados todavía era posible ahorrar para asistir.

Con ayuda de calculadoras de inflación como “Dinero en el Tiempo“, hicimos la conversión aproximada al valor actual y el resultado es bastante sorprendente, pues esos paquetes equivaldrían hoy aproximadamente entre 900 y mil 200 pesos actuales. Es decir, algunos boletos podían terminar costando menos de 600 pesos por partido. Una auténtica locura si se compara con los precios actuales.

¿Y de cuánto estamos hablando si quisiéramos ir este 2026 a el Mundial?

Bueno… aquí es donde el sueño mundialista empieza a dolerle al bolsillo.

Actualmente la FIFA y su proveedor oficial de hospitality, On Location, ya tienen disponibles algunos paquetes premium para ciertos partidos del Mundial 2026. Por ejemplo, en la plataforma oficial aparecen encuentros como Corea del Sur vs Czechia en Guadalajara con precios desde 381 dólares por persona, es decir, alrededor de 6 mil 600 pesos mexicanos.

Foto: Captura de pantalla

Mientras tanto, partidos mucho más demandados como México vs Corea del Sur en Guadalajara alcanzan precios cercanos a los 585 dólares, equivalentes a más de 10 mil pesos mexicanos.

Foto: Captura de pantalla

Y eso sin contar hospedaje, vuelos, comida, transporte y demás gastos que terminan convirtiendo la experiencia mundialista en algo casi imposible para muchos aficionados.

Además, la pelea por conseguir boletos también cambió radicalmente. Ahora los aficionados deben entrar a filas virtuales enormes en donde miles de personas esperan durante horas solo para descubrir que ya no alcanzaron entradas.

A esto se suma el problema de los revendedores, quienes actualmente están triplicando o incluso cuadruplicando algunos precios en reventa.

De hecho, la propia FIFA y On Location han recibido críticas en redes sociales por los elevados costos de los paquetes hospitality del Mundial 2026, ya que muchos aficionados consideran que este podría convertirse en uno de los Mundiales más caros de la historia.

Y aunque probablemente la inflación tiene mucho que ver, también queda claro que vivir un Mundial ya no es tan accesible como lo fue para muchos aficionados en México durante 1986.