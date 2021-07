¿El ‘Fifas’? Así fue la presentación de JJ Macías con el Getafe de España

¡Adiós, vaquero! Lo que comenzó como un rumor hace pocos días ya es oficial: JJ Macías es nuevo jugador del Getafe de España y tendrá el objetivo de incrementar la cuota de goles de la escuadra durante la temporada 2021/22 de La Liga.

El delantero tapatío de 21 años de edad firmó contrato por un año en calidad de préstamo, con opción a compra. Con ello, se convirtió en el jugador número 12 que Chivas exporta a Europa durante la era de los Vergara.

Los Azulones le dieron la bienvenida a José Juan Macías de una forma muy original. A través de un video, el equipo simuló contratar al jugador en el videojuego FIFA, para posteriormente mostrar su debut virtual en el Coliseum Alfonso Pérez.

La presentación de JJ Macías con el Getafe se llevará a cabo el miércoles 7 de julio a las 5:00 horas (tiempo del centro de México) y a las 12:00 horas, tiempo de España. No obstante, el futbolista ya lleva un par de días en el Viejo Continente.

Esta noticia llega semanas después de que el atacante mexicano diera a conocer que una lesión no le permitirá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora, se espera que el EuroGeta le abra las puertas a más convocatorias a la Selección Mexicana.

Los números que deja JJ Macías en el futbol mexicano

La nueva contratación del Getafe se formó y creció con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vivió varios procesos en compañía de otros jugadores como Gilberto Sepúlveda: Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Segunda División. De hecho fue campeón de goleo en el torneo Apertura 2016, con la categoría Sub-17 y 13 goles.

Debutó en Liga MX de la mano de Matías Almeyda, el 22 de julio de 2017 entrando de cambio por Isaac Brizuela. Poco a poco recibió oportunidades en otros torneos y se coronó campeón de la Concachampions en la campaña 2017/18.

Sin embargo, los reflectores y sus mejores momentos se dieron cuando salió del club rojiblanco. JJ Macías reforzó al León de cara al Clausura 2019 y se convirtió en pieza inamovible del esquema de Ignacio Ambriz, pero regresó a tierras tapatías a finales del mismo año.

En total, el atacante ha anotado 42 goles en 115 partidos a nivel de clubes. Con la Selección Mexicana presume 14 goles en 15 partidos y debutó con la Mayor en octubre de 2019.

La promesa entre Macías y Amaury Vergara

Hace poco se estrenó la serie ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’ en Amazon Prime Video y esta nos regala un adelanto de la aventura de JJ Macías en Europa, que finalmente comenzará por el Getafe. Desde hace tiempo, el delantero expresó su deseo de emigrar y Amaury Vergara prometió abrirle las puertas cuando fuera el momento.

Por su parte, José Juan indica que si él recibe ayuda para cumplir sus sueños, él pondrá de su parte para que Chivas sea campeón de la Liga MX. Por ahora, todavía falta el título rojiblanco, pero la negociación fue satisfactoria para ambas partes.