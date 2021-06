“La gente va a ser un jugador más”: Una entrevista por la serie ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’

¡Atención, chivahermanos! El club rojiblanco atraviesa un periodo de cambios y aspiración por volver a lo más alto de la Liga MX y mientras eso sucede, ‘Chivas: El Rebaño Sagrado‘ llegará a sus pantallas este 18 de junio, a través de Amazon Prime Video para conocer la intimidad de los jugadores, así como todo lo que se vive en el día a día de la institución.

Rubén Bañuelos e Iván López Barba, productores ejecutivos, platicaron con Sopitas.com sobre lo que significa trabajar con uno de los clubes más importantes de México, especialmente desde un ángulo diferente al que conocemos como aficionados al futbol.

“Hablar de Chivas es interminable porque es hablar de México; es un espejo de la sociedad mexicana, son 11 mexicanos que se tienen que poner de acuerdo para lograr algo y de ahí partimos. Nos volvimos uno más entre los jugadores para profundizar en la vida. No es común que la directiva sea parte de un contenido como este y los mostramos en absoluta verdad, en juntas donde no había entrado nadie y los puedes ver en donde no había entrado nadie“.