5 momentos clave en la serie documental ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’

‘Chivas: El Rebaño Sagrado‘ es la nueva serie documental del que representa a millones de aficionados y se mantiene como uno de los equipos más importantes en México. Ya se estrenó en Amazon Prime Video, pero si todavía no la has visto o no te convence, te contamos qué momentos hacen más atractiva la producción.

De acuerdo con sus productores ejecutivos, los cuatro capítulos retratan el interior de la institución y la realidad de sus jugadores. Y no importa si no eres un chivahermano o no te gusta el deporte, la serie está diseñada para que cualquier persona, pues sus temas superan por mucho la cancha.

Los mejores momentos de ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’

El regaño de Jorge Vergara

¿Cuántos dueños en el futbol mexicano imponen con su sola presencia? ¿Cuántos te dan una buena lección con sus palabras? ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’ empieza con una de las tantas dolorosas eliminaciones del equipo en los últimos años, contra Atlante en la Copa MX.

Tras no poder avanzar a la semifinales en 2017, el entonces dueño rojiblanco bajó al vestidor para destacar la arrogancia del plantel. Sin embargo, no todo quedó reclamos, pues Jorge Vergara se encargó de recordarle a los jugadores en qué lugar estaban parados y qué institución representaban.

Además, este momento lleno de tensión se torna todavía más especial porque es el recuerdo del empresario, quien murió en noviembre de 2019. Posteriormente, su hijo Amaury relata cómo fue tomar las riendas del club y de los negocios de la familia.

Dopaje de Víctor Guzmán

Hay veces en las que las cosas simplemente no se dan. En su afán por reestructurar el plantel y apuntalarlo a ser uno de los más poderosos en la Liga MX, la directiva rojiblanca cerró el fichaje de Víctor Guzmán, procedente de los Tuzos del Pachuca.

El mediocampista fue anunciado con bombo y platillo de cara al Apertura 2020, pero la tormenta lo envolvió rápidamente. Tras ausentarse de algunos entrenamientos, Chivas lo separó por un resultado de dopaje, que ya tenía más de un año y se dio en la Bella Airosa.

‘Chivas: El Rebaño Sagrado‘, muestra el manejo de Amaury Vergara y Ricardo Peláez ante una situación que no esperaban para empezar el año.

Calderón y la Feria de Ameca

El paso de Cristian Calderón por Chivas no ha sido del todo exitoso o ejemplar. Quien podría posicionarse como uno de los mejores laterales del futbol mexicano atravesó momentos complicados hace algunos meses, debido a indisciplinas y fiestas.

Chivas lo fichó a finales de 2019 como una gran promesa en la zaga, pero todo cambió cuando asistió a la Feria de Ameca en febrero de 2020. El Chicote acudió a un concierto, se subió al escenario, cantó y al otro día no entrenó en las instalaciones de Verde Valle.

En ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’, las cosas van un paso más allá del escándalo: la perspectiva del jugador, cómo tomó el no jugar y las medidas de la directiva, que también fueron comunicadas a los capitanes de la escuadra.

Juntas de directivos y entrenamientos

Las sanciones, los negocios y las reuniones son el pan de cada día en cualquier club de futbol. Ya sea por alguna indisciplina, por un mercado de fichajes o simplemente las pláticas de cara a un partido de fin de semana, los directivos se reúnen constantemente.

Esta serie documental te llevará a lo más profundo del Guadalajara. Ricardo Peláez, Amaury Vergara, Luis Fernando Tena y Marcelo Michel Leaño protagonizan diversas reuniones, en las que se tocan temas internos.

‘Pollo’ Briseño y decisiones personales

¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu trabajo y tu familia? En la recta final de ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’, Antonio Briseño tiene la posibilidad de ser titular ante una lesión de Gilberto Sepúlveda y al mismo tiempo, su pareja Alethia Sada entra en labor de parto.

Esto sucede el mismo día del Chivas vs Monterrey, previo a la cancelación del CL2020. La tensión familiar es tan grande, que Sada duda en perdonar una posible ausencia del Pollo en el nacimiento de su segunda hija… Mientras tanto, la producción de Rubén Bañuelos e Iván López-Barba nos acerca a momentos muy íntimos.