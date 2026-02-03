Lo que necesitas saber: En febrero del 2022, la FIFA y la UEFA suspendieron de forma indefinida a Rusia de todas sus competencias.

Todo parece indicar que Rusia podría volver a competir de forma oficial a los torneos de la FIFA. Al menos eso es lo que dio a entender su presidente Gianni Infantino.

Dice que: “Nunca se debería prohibir a ningún país jugar al fútbol por las acciones de sus líderes políticos“. Tal como lo hicieron en su momento con Rusia tras la invasión a Ucrania en el 2022.

Infantino quiere ‘lavarse las manos’ y no tomar una postura en temas políticos por más graves que sean.

Fotografías @ZelenskyyUa vía X

¿Que dijo Gianni Infantino sobre el veto a Rusia?

En entrevista con Sky Sports, Gianni Infantino aseguró que el veto a Rusia por la invasión a Ucrania no ha servido de nada, por el contrario, solo ha ‘separado’ a los futbolistas del resto de las competencias. Es más, que tendría que ser ‘deber’ del futbol mantener las ‘puertas abiertas’ en un conflicto, unir en lugar de separar.

“Esta prohibición no ha logrado nada, solo ha generado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa sería de gran ayuda. Alguien tiene que mantener abiertas las relaciones“. Aseguró Infantino.

Fotografía @fifamedia vía X

El mensaje de Infantino nos hace pensar que la FIFA ya no quiere tomar una postura en temas políticos y mantenerse ‘neutral’. Pues según el presidente, no ve lógica en que el futbol tenga que tomar una postura contra alguien en conflictos políticos en lugar de que lo hagan a nivel diplomático o las grandes empresas.

“Nunca hay ningún llamamiento a boicotear por parte de las empresas o a nivel diplomático. Entonces, ¿por qué el fútbol?”

Y aunque la FIFA está en contra de cualquier tipo de discriminación, en sus Estatutos se declara neutral en temas políticos y religiosos, sin embargo, en casos ‘excepcionales’ ha tenido que tomar una postura por el bien de sus principios.