Lo que necesitas saber: Argentina se negó a jugar en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo

El partido de la Finalissima entre Argentina y España quedó cancelado de manera oficial debido a las dificultades para encontrar una sede neutral, además de un espacio en las apretadas agendas de ambos conjuntos. UFEA comunicó que se buscaron alternativas para llevar a cabo el encuentro, pero todas fueron rechazadas.

El juego estaba originalmente programado para llevarse a cabo a finales del mes de marzo en Qatar, sin embargo esta opción fue cancelada debido a los conflictos en Medio Oriente. Fórmula 1 también se vio obligada a cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita del mes de abril.

Lionel Messi sería la estrella de la Finalissima / FB Lionel Messi

UEFA cancela la Finalissima entre Argentina y España

A través de un comunicado, la UEFA indicó que se propuso la opción de jugar la Finalissima en el Santiago Bernabéu, sin embargo esta alternativa no fue del agrado de la Asociación de Futbol de Argentina al considerar que España sería local. También se propuso jugar un partido en España y otro en Buenos Aires, pero tampoco convenció.

“La primera opción era disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con una distribución equitativa de aficionados en las gradas… pero Argentina se negó”.

“La segunda opción consistía en disputar la Finalísima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50). Esta opción también fue rechazada”.

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“Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse

“En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada”.

