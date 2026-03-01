Lo que necesitas saber: La Finalissima estaba programada para el 27 de marzo en la ciudad de Lusail

El tan esperado encuentro entre Lamine Yamal y Lionel Messi, en la Finalissima, que debería reunir a las selecciones de Argentina y de España, fue suspendido, al igual que todas las competencias deportivas en Qatar, debido al conflicto bélico en la región.

La Finalissima estaba programada para disputarse el próximo 27 de marzo, en la ciudad de Lusail, en la primera Fecha FIFA del año y enfrentaría al vigente campeón de la Eurocopa, España, así como al campeón de la Copa América. Por ahora no hay fecha para reprogramar el partido.

Yamal ganó la Eurocopa con España

¿Por qué se suspende la Finalissima entre Argentina y España?

Qatar suspendió todas los eventos deportivos, incluida la Finalissima, después de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos hacia Irán, en Teherán y otras zonas de dicho país.

Irán respondió pocos después con ataques en Dubai y Doha, la capital de Qatar, la cual se encuentra a 15 kilómetros de Lusail, sede del partido entre Argentina y España y donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo para la albiceleste, en 2022.

Messi, Campeón del Mundo / FB Lionel Messi

¿Qué pasará con el partido de la Finalissima?

Por ahora se desconoce si habrá una nueva fecha para este encuentro, si tendrá una nueva sede o si de plano se queda vacante la Finalissima de esta edición.

Otros eventos deportivos cancelados por el conflicto en Medio Oriente

Además de la Finalissima, fueron suspendidos algunos partidos de la Liga de Campeones de Asia, entre ellos el partido del Al-Nassr, equipo en el que juega Cristiano Ronaldo, por la ida de los Octavos de Final, el lunes 2 de marzo y el martes 3 de marzo.

Los partidos serán reprogramados, mientras que otros juegos que se disputan en Australia, Corea del Sur y Malasia se llevarán a cabo conforme a los planes originales.

Asimismo, Fórmula 1 canceló las pruebas de neumáticos de Pirelli, programados para llevarse a cabo el circuito de Bahréin, que a la vez es sede del cuarto Gran Premio de la temporada, del 10 al 12 de abril. Por ahora, el GP sigue sin modificaicones.