Craig Harrington, nuevo DT del América Femenil, es señalado por ser “verbalmente abusivo”

Comienza una nueva era: El inglés Craig Harrington tomará las riendas del América Femenil a partir del Apertura 2021 y encabezará una serie de cambios importantes en el club, en busca de su segundo título.

El británico será el segundo extranjero que dirija en la Liga MX Femenil. La primera fue la española Toña Is, quien firmó con el Pachuca de cara al Guardianes 2021 y llevó a las Tuzas a los cuartos de final del torneo.

Más allá de los campeonatos, Craig Harrington tendrá la misión de levantar a un América que dejó mucho que desear en el primer semestre del año. A pesar de que la escuadra clasificó a Liguilla, el accionar no convenció de la mano de Leonardo Cuéllar y Hugo Ruiz.

Sin embargo, el timonel no llega con las mejores cartas de presentación. Su última etapa en el banquillo de un equipo femenil fue con el Utah Royals de la NWSL, pero terminó de manera abrupta por varios problemas con el plantel y el personal de la institución.

Antes de que su salida se hiciera oficial, la directiva separó al DT y a su asistente en septiembre de 2020. De acuerdo con reportes de The Athletic, el inglés hizo comentarios inapropiados y de origen sexual a trabajadoras del Utah Royals y su relación con las jugadoras tampoco era la mejor.

Sources have said that Harrington has made multiple inappropriate comments of a sexual nature to staff — based off my conversations so far, this has not been to/at/about players. #NWSL https://t.co/JcPSJp2adB

— Meg Linehan (@itsmeglinehan) September 20, 2020