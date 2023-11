¡Tenemos un regalo muy especial para ti! Lionel Messi decidió dejar el futbol de Europa para reencontrarse con Jordi Alba y Sergio Busquets en el Inter Miami de la MLS, luego de haber compartido varios años fantásticos con ambos en el Barcelona y su arribo al futbol de Estados Unidos ha sido todo un suceso.

Si bien el Inter se quedó fuera de los playoffs, la venta de su playera ha sido éxito rotundo y nosotros nos pusimos guapos y para que vayas cerrando tu año de una manera espectacular, te puede llevar la playera de Lionel Messi. Se trata de la versión de visitante, en color negro y vivos en rosa. ¡La neta es que se ve hermosa!

La playera es talla L, así que toma este detalle en consideración y para ganártela te recomendamos echarle un ojo a la docu-serie de AppleTV “Messi Meets América”, pues te haremos algunas preguntas al respecto.

La playera de Lionel Messi con el Inter Miami

¿Cómo me puedo ganar la playera de Lionel Messi?

Aquí te van las reglas para entrarle a este concurso, así que pon mucha atención. ¡Mucha suerte!



1- Necesitas seguir las cuentas de Sopitas Deportes en Instagram, Facebook y Tiktok, y tomar una captura de tu follow. Ahora te decimos qué hacer con esa captura.

2- En Sopitas.com encontrarás un quiz sobre la llegada de Lionel Messi al Inter Miami (aquí te dejamos el link) y sus primeros partidos y es necesario que obtengas una calificación perfecta, a la cual le tendrás que tomar una captura. Si te equivocas en alguna respuesta, puedes volver a intentar hasta que obtengas la calificación perfecta. Algunas respuestas las podrás encontrar en nuestras publicaciones en Instagram y Facebook.

3- El lunes 6 de noviembre publicaremos una historia en Instagram con una última pregunta. Respóndela y toma una captura

4- Adjunta en este link todas tus capturas, la de tu follow en Instagram, Facebook y Tikitok, la de tu calificación perfecta en el quiz y tu respuesta correcta en la historia de Instagram del 6 de noviembre.

5- El ganador o ganadora será el primero o primera en mandar sus capturas, obviamente con respuestas correctas.

Messi en el Inter Miami / Getty Images

IMPORTANTE

– Deberán seguir a SopitasDeportes en sus redes sociales (Facebook e Instagram). De no hacerlo quedarán descalificados automáticamente.

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Esta dinámica comienza el 1 de noviembre y termina el 6 de noviembre de 2023.

– El ganador será notificado el 7 de noviembre de 2023 (así que estén muy atentos a sus mails).

– Es importante que sus cuentas de Instagram y Facebook no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Este concurso es para mayores de edad.

-Esta dinámica es sólo para la ciudad de México y área metropolitana

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

