Lo que necesitas saber: Le podemos contar 71 pases de anotación a Steffon Diggs en NFL, entre temporada regular y playoffs

Creían que se habían calmado las aguas en la NFL tras la agencia libre y antes del Draft, pues los Bills y Texans acaban de sacudir todo con el intercambio de Steffon Diggs.

Buffalo se desprendió de su mejor receptor de cara a la temporada 2024 y es que, sin titubear mandó a Steffon Diggs a los Texans, que lo reciben con los brazos abiertos.

Obviamente en Houston están todos bien felices, porque no solo se llevaron a un gran receptor, sino a uno de los mejores de toda la NFL a complementar una plantilla increíble.

El nuevo receptor de Texans – Foto: X (@NFL)

¿Qué conlleva el cambio entre Texans y Bills?

Cuando la NFL hizo oficial el intercambio, todos quedaron sorprendidos porque Bills mandó a un arma peligrosa a un equipo que puede ver en postemporada.

Básicamente, Buffalo recibió una selección de segunda ronda para el Draft de 2025 y Texans, además del receptor, también consiguió dos picks, uno de sexta ronda 2024 y quinta de 2025.

Un movimiento arriesgado para el equipo de Josh Allen y que va más por una apuesta a futuro que centrarse en la temporada 2024, pero es análisis a continuación.

Su última aparición como Bill fue en el Pro Bowl – Foto: Getty Images

La situación de los Bills tras la salida de Steffon Diggs

Vamos a centrar la conversación en las necesidades que tiene Bills de cara al Draft 2024 y lo que resta de la agencia libre, y es un receptor, un ala defensiva y un safety.

Partiendo de esto, la posición de receptor se vuelve una necesidad desde que Steffon Diggs deja al equipo, porque también dejaron ir a Gabe Davies de su cuerpo de receptores.

Entonces, se podría interpretar que hicieron un pésimo negocio dejando ir a sus dos receptores más importantes para buscar en el Draft a un joven receptor para su equipo.

Pésimas noticias para los Bills de cara a la temporada 2024 – Foto: Getty Images

El problema es que no tienen un pick bajo para el Draft, Bills tiene la selección 28 y no es el único club que requiere de receptores, por los que los mejores nombres posiblemente no estén disponibles.

Marvin Harrison Jr., Malik Nabers y Rome Odunze son los tres receptores mejores prospectados y Bills seguramente no los verá disponibles, por lo que tendrá que buscar otras opciones.

Además, hablamos solamente de las necesidades de los Bills para 2024, pero recapitulando los playoffs pasados, no es que perdieran por no tener un receptor abierto, sino por errores del pateador.

Claro que lo tenían, en Steffon Diggs, y bien utilizado; las razones de los fracasos no han caído en cancha del exreceptor de Vikings. Ustedes se encargarán de calificar el intercambio, pero Buffalo no quedó bien parado porque su cuerpo de receptores en la actualidad es de regular a malo.

Texans, los más beneficiados

¡Houston, ya no tenemos problemas! Porque la franquicia texana está pensando totalmente en el presente y para la temporada 2024, se ocuparon de llenar esos huecos en ofensiva.

La campaña pasada llegaron a playoffs aplastando a Browns en comodín y cayendo gacho contra Ravens, entonces, si atendemos a lo que falló en dichos partidos, Texans hicieron un excelente trabajo.

No negamos que hay otras posiciones donde necesitan apuntalar, pero para eso está el Draft. En la agencia libre, eligieron jugadores puntuales para mejorar en todo aspecto.

Una de las cosas que les falló, es la solidez en el ataque terrestre. Devin Singletary no podía con la chamba, por eso trajeron a Joe Mixon, probado en Bengals como buen corredor.

Y ante Baltimore, las opciones en ofensiva se acabaron y se notó, por eso, Steffon Diggs llega a turbo potenciar el cuerpo de receptores, que ya se convierte a decente, con el solo hecho de la llegada de Diggs.

Así que, en el papel, los Texans no solo ganaron con el trade de Steffon Diggs, sino que subieron un escaloncito en la escalera del favoritismo de la Conferencia Americana, chance más arriba que Bills.

El más feliz por la llegada de Steffon Diggs – Foto: Getty Images

