Lo que necesitas saber: Gilberto Mora empezó con molestias desde la pretemporada en la Liga MX, se recuperó para la Jornada 1, pero tuvo una recaída

Gilberto Mora no podrá lucirse en los próximos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. La Selección Mexicana informó que causa baja de la convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia (chale).

¿Por qué o qué? Informaron que por molestias físicas, pero no dieron a conocer de forma oficial qué lesión o problema tiene. Eso ha salido a la luz tras bambalinas, pues se dice y se cuenta que se trata de una pubalgia.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana / Foto: MexSport

¿Qué lesión tiene Gilberto Mora?

De acuerdo con información de Claro Sports, Gilberto Mora padece una pubalgia, que es una lesión en la zona de la pelvis.

El portal de la Clínica Meds describe a este problema como un cuadro doloroso en la pelvis, relacionado con la inflamación de los músculos en esa región. Es común en los deportistas, de hecho Lamine Yamal causó baja de España en la última fecha FIFA del 2025 por el mismo tema.

Fotografía @miseleccionsubs

Gilberto Mora arrastra la lesión desde el inicio del Clausura 2026

“La decisión (de bajar a Gilberto Mora de la Selección Mexicana) se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX. En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, explica la dirección General de Selecciones Nacionales en el comunicado.

Porque sí, Gilberto Mora viene arrastrando la lesión desde antes de iniciar el Clausura 2026. Habría comenzado con las molestias en la pretemporada, pero se recuperó antes de la Jornada 1 de la Liga MX y de inmediato tuvo minutos, lo que habría causado la recaída.

El mismo portal médico ya citado apunta a que la pubalgia sí tiene relación con la sobrecarga física, así que por ahí puede estar el asunto.