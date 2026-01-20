Lo que necesitas saber: En la convocatoria para los partidos de México contra Panamá y Bolivia resaltan ocho jugadores de Chivas.

La Selección Mexicana arranca el 2026 con el partido contra Panamá. Un juego que no suena taaaaan complicado, pero que a pocos meses del Mundial 2026 resulta de suma importancia para ambos equipos.

Por un lado, los entrenadores deben definir su once ideal y, por el otro, los jugadores deben pelear por un lugar en la Copa del Mundo; puede que esta sea su única y última oportunidad para mostrarse y convencer al cuerpo técnico.

Captura de pantalla

Panamá vs México: Dónde ver, fecha y horario

Vamos a lo importante. El Panamá vs México se juega el jueves 22 de enero del 2026 en el Estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá a las 19:00 hrs, tiempo de México.

La transmisión del partido va por el Canal 5 de Televisa y Canal 7 de TV Azteca, como siempre ocurre en los juegos del ‘Tricolor’. Para que no se pierdan el primer partido del 2026.

Partido Amistoso Fecha y hora Transmisión Panamá vs México 22 de enero 2026

19:00 hrs Canal 5

Canal 7

Si, el primer partido del año para el ‘Tricolor’ será en calidad de visitante y con una convocatoria llena de jugadores de la Liga MX, en la que destacan ocho jugadores de Chivas.

Armando ‘Hormiga’ González / Fotografía @miseleccionmx vía X

Convocatoria de la Selección Mexicana