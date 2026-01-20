Lo que necesitas saber:

En la convocatoria para los partidos de México contra Panamá y Bolivia resaltan ocho jugadores de Chivas.

La Selección Mexicana arranca el 2026 con el partido contra Panamá. Un juego que no suena taaaaan complicado, pero que a pocos meses del Mundial 2026 resulta de suma importancia para ambos equipos.

Por un lado, los entrenadores deben definir su once ideal y, por el otro, los jugadores deben pelear por un lugar en la Copa del Mundo; puede que esta sea su única y última oportunidad para mostrarse y convencer al cuerpo técnico.

meme-ah-caray
Captura de pantalla

Panamá vs México: Dónde ver, fecha y horario

Vamos a lo importante. El Panamá vs México se juega el jueves 22 de enero del 2026 en el Estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá a las 19:00 hrs, tiempo de México.

La transmisión del partido va por el Canal 5 de Televisa y Canal 7 de TV Azteca, como siempre ocurre en los juegos del ‘Tricolor’. Para que no se pierdan el primer partido del 2026.

Partido AmistosoFecha y horaTransmisión
Panamá vs México22 de enero 2026
19:00 hrs		Canal 5
Canal 7

Si, el primer partido del año para el ‘Tricolor’ será en calidad de visitante y con una convocatoria llena de jugadores de la Liga MX, en la que destacan ocho jugadores de Chivas.

Armando 'Hormiga' González
Armando ‘Hormiga’ González / Fotografía @miseleccionmx vía X

Convocatoria de la Selección Mexicana

PorterosDefensas
Ángel Malagón – América
Raúl Rangel – Chivas
Carlos Acevedo – Santos		Richard Ledezma – Chivas
Jorge Sánchez – Cruz Azul
Víctor Guzmán – Monterrey
Israel Reyes – América
Ramón Juárez – América
Eduardo Águila – Atlético de San Luis
Everardo López – Toluca
Jesús Gallardo – Toluca
Bryan González – Chivas
MediosDelanteros
Luis Romo – Chivas
Erik Lira – Cruz Azul
Denzell García – Juárez
Diego Lainez – Tigres
Roberto Alvarado – Chivas
Iker Fimbres – Monterrey
Carlos Rodríguez- Cruz Azul
Kevin Castañeda – Xolos
Obed Vargas – Seattle Sounders
Marcel Ruiz – Toluca
Brian Gutiérrez – Chivas
Gilberto Mora – Xolos		Ángel Sepúlveda – Chivas
Germán Berterame – Monterrey
Armando González – Chivas

