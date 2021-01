¡Histórico! Revive el gol más rápido en la carrera del ‘Chucky’ Lozano

¡Ya son 11 goles los del ‘Chucky’ Lozano con el Napoli en la actual temporada! El mexicano se hizo presente en el juego frente al Hellas Verona, y además de marcar el gol más rápido de su carrera, consiguió la tercera anotación más rápida en la Serie A

El exjugador del PSV consiguió su segundo gol en la Serie A frente al Hellas Verona, en la jornada 27 de la temporada pasada, ya con Gennaro Gattuso como técnico, quien para ese juego lo ingresó de cambio para disputar los últimos seis minutos.

Lozano arrancó el partido como titular, como ha sido habitual en su segunda temporada bajo el mando de Gennaro Gattuso, quien ha convertido al mexicano en unas de las revelaciones más gratas en la Serie A desde finales de la temporada pasada.

El mexicano marcó su undécimo gol de la temporada a los 9 segundos de juego al aprovechar que un defensa rival no pudo controlar el esférico. Chucky quedó de frente a la portería y sin pensarlo dos veces, definió entre las piernas del arquero.

Hirving Lozano has scored the third fastest goal in Serie A single round history, netting after 8.95 seconds. Only Rafael Leão in December 2020 and Paolo Poggi in December 2001 were quicker. (@OptaPaolo)

