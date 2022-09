Es una verdadera lástima que Cracklitos ya no sea elegible para el Tri. El LAFC rescató un empate en su visita a Minnesota, y Carlos Vela fue clave para ello. El mexicano se mandó un golazo de esos que mucha falta le hacen a la Selección Mexicana.

Foto: Getty

LAFC y Minnesota United se enfrentaron como parte de la semana 31 en la MLS. El equipo de Carlos Vela, Gareth Bale, Giorgio Chiellini y compañía buscaba seguir sumando para seguirse alejando en la cima de la Conferencia Oeste.

Carlos Vela rescató el empate para el LAFC con un golazo

Sin embargo, fue una noche nada sencilla para los angelinos. Minnesota United se fue al frente con un gol de Brent Kallman al término de la primera mitad. LAFC sufrió y bastante el arranque del segundo tiempo, pero llegó el salvador mexicano a rescatar el punto con un soberbio golazo.

Foto: Captura al video de @LAFC (Twitter)

Carlos Vela tomó el balón fuera del área, acomodó el cuerpo en plena carrera, y puso la esférica en el mero ángulo de la porteria defendida por Dayne St. Clair.

Foto: Captura al video de @LAFC (Twitter)

El marcador ya no se movió y fue así como Carlos Vela le dio un punto más al LAFC. El conjunto angelino se mantiene como número 1 de la Conferencia Oeste con 61 puntos, seguido por el Austin FC, que suma sólo 51 unidades.

Sin más preámbulo, te dejamos acá el video del señor golazo que se aventó Carlos Vela.

¿Trae nivel para estar en Selección Mexicana? Eso está descartado

Ahhh sí, y eso de que es una lástima que no sea elegible para el Tri, lo decimos porque como bien sabes, horas antes del partido entre LAFC y Minnesota se dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana para la última fecha FIFA antes de Qatar 2022.

Y la verdad eso de que Carlos Vela no aparezca no sorprendió a nadie porque él mismo cerró esa puerta hace unas semanas. “Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no quieres estar”.

Sus razones tendrá porque Selección Mexicana vemos, manejos turbios detrás no sabemos.