Lo que necesitas saber: Checo perdió un compuesto por un erro de cálculo en la Q2 y eso lo llevó a salir a la Q3 con neumáticos usados. De haberlo salido con gomas nuevas podría haber peleado la primera fila del GP de México

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Finalmente estamos en pleno Gran Premio de México y Checo Pérez se la rifó en la Qualy. El mexicano largará desde la posición 5 en la carrera tras superar con claridad las Q1 y Q2 y cerrar fuerte en la Q3.

Checo Pérez largará 5to en el GP de México / Sopitas.com

Y si no quedó más adelante en la parrilla de salida, es porque los Ferrari encontraron un rendimiento espectacular en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Prácticamente volaron para quedar con pole de Leclerc y el segundo cajón para Carlos Sainz. Eso, claro está, sumado a un pequeño error de cálculo de Red Bull.

Checo Pérez lamenta el “error” que le costó quedar detrás de Ferrari en la Qualy del GP de México

“Una decima nos hubiera cambiado la vida, hubiéramos estado segundos. Fue una calificación súper pareja, de principio a fin”, con esas palabras comenzó Checo Pérez sus reacciones tras la Qualy en entrevista con Fox Sports.

Checo salió con gomas usadas a la Q3 y eso le afectó / Foto: Getty

Y es que si bien no quedó lejos de los Ferrari o del propio Verstappen, sabe que perder el neumático en la Q2 y salir con gomas usadas en la Q3 le costó no poder pelear la pole position en el Gran Premio de México:

“Fue una pena que hayamos perdido ese compuesto en la Q2 y empezar la Q3 con el neumático usado. Creo que nuestra progresión no fue lo suficientemente buena, hubiéramos podido tener una mejor progresión si hubiéramos hecho las dos vueltas con neumático nuevo“.

Checo salió con gomas usadas a la Q3 y eso le afectó / Foto: Getty

Checo Pérez va con todo por el podio en el GP de México

Eso sí, a pesar de ese error y terminar quinto en la clasificación, el mexicano siente que fue un gran resultado pensando ya en la carrera. Sabe que el ritmo de carrera es su fuerte y saldrá con todo para pelear el podio del Gran Premio de México.

“Hay mucho por pelear, los Ferrari no los esperábamos ahí, pero creo que nuestro ritmo de carrera puede ser competitivo mañana. Hay una carrera larga por delante. Al final los márgenes fueron muy pequeños; dos décimas nos hubiera cambiado totalmente la calificación. Mañana espero tener una buena arrancada para ganar cualquier posición que se nos presente. Lo daré todo para no soltar ese podio en casa”.

