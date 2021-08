¿Entonces cuándo? El Gran Premio de México cambia de fecha para la temporada 2021

¿Poooor? La Fórmula 1 publicó un nuevo calendario de la temporada 2021, que se redujo a 22 carreras. Las modificaciones se dieron desde hace meses por la pandemia de COVID-19 y ahora, el Gran Premio de México está involucrado.

Tranquilos todos, no se trata de una cancelación. Simplemente es un cambio que descarta la posibilidad de dos fechas en nuestro país; no obstante, tenemos garantizada la visita de Checo Pérez con Red Bull. En un principio, la carrera iba a llevarse a cabo el domingo 31 de octubre a las 13:oo horas del centro de México.

Sin embargo, la actualización de la F1 lo recorre una semana. Las nuevas fechas serían -con todo y las prácticas e incluso la clasificación- del viernes 5 al domingo 7 de noviembre. El sorpresivo aviso generó la molestia de algunos aficionados que no residen en la capital, ya que adquirieron boletos de avión y hospedaje para presenciar el Gran Premio de México.

Para empezar, la Fórmula 1 resalta los cambios en Turquía. Este GP se realizará entre el 8 y el 10 de octubre, pero originalmente estaba programado del 1 al 3 de octubre. Ahora, el Gran Premio de México es presentado como la apertura del mes de noviembre y una cartelera de tres semanas seguidas.

La fecha anterior será del 22 al 24 de octubre en Estados Unidos, concretamente en el circuito de Austin. Después de la visita a territorio mexicano, el Gran Circo se trasladará a Brasil, que es el gran candidato a la fecha doble. La primera quedó programada entre el 12 y el 14 de noviembre.

El espacio en blanco en el calendario se abre del viernes 19 al domingo 21 del mismo mes. Según diversos reportes, los directivos de la F1 buscan una nueva sede en el continente americano o, en su defecto, trasladarse al Medio Oriente para dar pie a la llegada a Arabia Saudita.

🗓 REVISED 2021 CALENDAR 🗓

⚪️ Record-breaking 22 races

⚪️ Turkey moves from Oct 1-3 to Oct 08-10

⚪️ Mexico starts a new triple header #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW

— Formula 1 (@F1) August 28, 2021