Lo que necesitas saber: El jefe de gabinete del gobierno de Autlán de Navarro, Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, se metió hasta los vestuarios a amenazar a los árbitros.

Las autoridades de Jalisco están más pendientes de un partido de futbol que de la seguridad de la región. Lo decimos porque el alcalde de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, se metió a la cancha después del partido entre Guerreros Autlán vs Los Cabos United de la Liga Premier MX, para amenazar e insultar a los árbitros.

Pero no crean que llegó solo, aprovechó que iba con sus escoltas para amedrentar a los silbantes ¿La razón? No le gustó nada el 1-1 y fue a mostrar su descontento, ni pareciera que es alcalde.

¿Qué pasó en el Guerreros Autlán vs Los Cabos United?

El domingo 15 de marzo, se jugó la jornada 23 de la Liga Premier MX. Uno de los partidos fue entre Guerreros Autlán vs Los Cabos United en el estadio de la Unidad Deportiva Chapultepec.

El partido terminó en empate a 1-1 con cuatro jugadores amonestados de Los Cabos, tres de Guerreros y dos más expulsados. El problema comenzó cuando los árbitros se dirigían a los vestidores. Fueron interceptados por el alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martinez, quien los amenazó en reiteradas ocasiones.

Todo fue reportado en la cédula arbitral de Alan Eduardo Contreras:

“Al término del partido, y al dirigimos hacia la salida del terreno de juego rumbo al vestidor arbitral, nos fue imposible abandonarlo debido a que el público y la persona que se ostenta como el presidente municipal de Autlán de Navarro, de nombre Gustavo Robles Martinez, junto con su equipo de seguridad y público en general, comenzaron a confrontarnos, mostrándose de manera prepotente, intimidante y ofensiva hacia mi persona”.

No conforme con los reclamos, Gustavo Robles comenzó a gritar: “Yo soy el presidente municipal y a Autlán se le respeta; aquí no van a venir a hacer sus pende…as. Vamos de visita y nos chingan, jugamos de local y también. Ya estuvo bueno de sus pinches mamadas, tienen que entender que a Autlán se le respeta”. Mientras sus escoltas lanzaban golpes contra el resto de los árbitros.

Jefe de gabinete de Autlán amenaza árbitros

Y no crean que la cosa paró ahí. Los árbitros tuvieron que quedarse en los vestuarios hasta que el alcalde y sus escoltas se fueran del estadio. Mientras esperaban, llegó nada más y nada menos que el jefe de gabinete del gobierno de Autlán de Navarro, Arturo Eleuterio Vera Rodríguez. No para defenderlos, al contrario, para exigirles que no reportaran nada de lo sucedido o iba a ir por ellos.

“Más les vale que no reporten nada en la cédula porque ya los tenemos ubicados; sé dónde viven y voy y los saco de sus casas, cabrones”. Amenazó Vera Rodríguez.

Imagen @medranoazteca vía X

¿Qué dijo Gustavo Robles del partido?

Después del partido, Gustavo Robles subió un post a su página de Facebook con el marcador del partido, pero no mencionó nada sobre sus amenazas contra el cuerpo arbitral.

Tampoco se ha pronunciado ahora que se hicieron virales los videos de su agresión. Habrá que esperar si el gobierno estatal toma alguna decisión sobre la continuidad de Gustavo Robles o se hacen ‘de la vista gorda’.