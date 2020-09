Sin duda alguna, ‘Otro Rollo‘ fue un programa que marcó época en la televisión hace algunos años y es que con sus dinámicas, carreras de botargas e invitados, dieron mucho de qué hablar. Uno de los momentos más recordados es cuando Diego Armando Maradona estuvo junto a Adal Ramones y Yordi Rosado, hecho que quizá no hubiera sucedido de no haber sido por un ‘pago’ un tanto inusual.

Diego Armando Maradona (quien protagonizó una foto legendaria con Freddie Mercury y Queen) fue uno de tantos personajes icónicos que aparecieron en ‘Otro Rollo‘, pues además de él, recordaremos a Will Smith, los Backstreet Boys, Sylvester Stallone, Britney Spears, entre algunos otros. Recordemos ahora cómo es que el ‘Pelusa’ llegó a este programa.

¿Qué pidió Maradona para ir a ‘Otro Rollo’ y cómo lo convencieron?

Yordi Rosado, exproductor y colaborador de ‘Otro Rollo’, sostuvo una entrevista con el programa ‘El frasco’, mismo donde contó cómo es que hubo el acercamiento con Maradona, lo que les pidió de inicio y cómo llegaron a una oferta final.

“¿Saben quién fue el único que pidió dinero? Diego Maradona. Yo negociaba a los artistas, especialmente a los internacionales y de repente me dicen que tengo una llamada: ‘es de Maradona, quiere hablar su mánager contigo‘”, comentó Yordi Rosado.

Maradona es un personaje muy ‘especial’ y todos lo saben. Para aparecer en ‘Otro Rollo’, el argentino pidió en un inicio 300 mil pesos, cifra que era altísima en ese momento (e incluso hoy en día), por lo que le dijeron que no había posibilidad de pagarle tanto dinero… pero la cosa no quedó ahí.

“Nos cobró 300 mil pesos, pero le dije ‘no hay manera’; de entrada, nosotros no pagamos, no tenemos ese presupuesto. Por lo que dijimos ‘no se puede’. Me dijo que lo pensara, pero no tenía nada qué pensar, nadie ha pedido un peso. Me preocupé porque dije ‘sí está muy jodido este cabrón’“, recordó Yordi Rosado sobre Maradona.

Finalmente y de forma inesperada, el equipo de Maradona se volvió a comunicar con ‘Otro Rollo‘ y les pidió algo muy sencillo; el ‘Pelusa’ acababa de descomponer su computadora y les pidió una a Yordi Rosado, Adal Ramones y compañía, además de una pizza. Ese fue el precio para que el argentino se presentara en el programa de televisión.

“’Ya lo pensamos bien, fíjate que Diego echó a perder su computadora, ¿crees que me puedas conseguir una? Y una pizza’ y le dije que sí, pero como no teníamos dinero para darles le pedí a Televisa que nos ayudara para hacer un intercambio y así le dimos la computadora” sentenció Yordi Rosado. Maradona apareció en ‘Otro Rollo’ en el año 2002.