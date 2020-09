El mundo vio uno de los ‘crossover’ más épicos de toda la historia hace algunos años. Diego Armando Maradona, leyenda del futbol mundial, estuvo presente en el escenario junto a Freddie Mercury, exvocalista de Queen, una de las bandas más emblemáticas que hay. Esta historia tuvo lugar en Argentina y ahí se originó una de las postales más épicas que hoy en día conocemos; vamos a recordar este momento.

Freddie Mercury estaría cumpliendo 74 años de edad este 5 de septiembre y es que tras fallecer hace unos años, el 24 de noviembre de 1991, nos dejó un legado eterno, donde se incluyen un par de postales legendarias con Maradona y una gran historia detrás de este momento.

El día que Freddie Mercury se reunió con Maradona en Argentina

Para recordar esta épica historia tenemos que transportarnos unos años en el pasado, el 8 de marzo de 1981 para ser exactos. En aquel año, Queen estaba haciendo una gira por Argentina, donde después de algunas presentaciones en Mar del Plata y Rosario, llegaron a Vélez, el sitio donde Maradona los estaba esperando.

De acuerdo a relatos, tal y como rescata ‘La Nación‘, Freddie Mercury y los integrantes de Queen eran grandes aficionados del futbol y de personajes históricos; Maradona iba en ascenso en aquel momento pero ya se había ganado la admiración de uno de los personajes más emblemáticos de la música.

Según se reporta, Freddie Mercury fue quien invitó personalmente a Maradona a Vélez, a uno de sus últimos conciertos que tuvieron en Argentina. Con la frase “I’d like to introduce a friend of yours: Maradona”, fue como Queen le dio la bienvenida al ‘Pelusa’ al escenario, hecho que causó la euforia de miles de asistentes, pues pocas veces se había visto algo como esto.

“Le quiero agradecer a Freddie y a los de Queen por hacerme tan feliz“, fue la frase que Maradona dijo una vez que se reunió con Mercury en el escenario. El público enloqueció, los gritos y aplausos no se hicieron esperar, el vocalista de la banda presentó ‘Another One Bites the Dust’ al lado del ‘Pelusa’ y así fue como se daría un ‘crossover’ más que legendario.

Luego del concierto, Maradona estuvo con Freddie Mercury y los integrantes de Queen donde platicaron por un buen rato. El vocalista le otorgó al argentino su emblemática camiseta que tenía plasmada la bandera de Reino Unido en ella y una corbata; el ‘Pelusa’ le dio una camiseta de la Selección de Argentina y así fue como posaron en una serie de fotos que hasta el día de hoy, son épicas.

Freddie Mercury con la camiseta de Argentina y con Diego Maradona, que hermoso es ver esto pic.twitter.com/mQn3u5r68D — jefa (@melaclav) August 31, 2020

Aquella vez fue la primera y única gira de Freddie Mercury en Argentina. Tras morir 10 años más tarde, Queen no regresó a este país sino hasta el 2008 y 2015, presentaciones que fueron significativas pero donde les hizo falta su ‘líder’. Diego Armando Maradona fue uno de los ídolos de este legendario cantante y la historia detrás de las fotos vale la pena que la recordemos una y mil veces.