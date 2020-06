Cuando Toni Kroos se puso una borrachera ‘monumental’ por culpa del Chelsea

Dentro del futbol hay algunas historias que pocas veces son contadas pero son sumamente interesantes. Toni Kroos, quien hoy juega en el Real Madrid, tiene una que sin duda nos ha sorprendido a todos y es que reveló que hace unos años se puso una borrachera ‘monumental’ por culpa del Chelsea y es que al perder una final de Champions League ante ellos, la mejor forma de olvidar era ‘ahogando las penas’.

De acuerdo a una entrevista que dio al podcast ‘Einfach mal Luppen’, fue como se reveló esta curiosa anécdota de Toni Kroos donde tuvo que recurrir al alcohol para sentirse un poco mejor y es que todo se dio en el 2012, cuando era jugador del Bayern Múnich y alcanzó la final de la Champions League, misma que les ganó el Chelsea y provocó esa borrachera.

”La final de la Champions League contra el Chelsea en 2012, eso nos hizo beber por frustración. ¡Estábamos cerca de necesitar un médico de emergencia!. No fue algo bueno pero al menos había una razón para tomar. Recuerdo que Jessi (su esposa) dijo: ‘No podemos hacer eso ahora. ¡Imagínese lo que pasaría si se enteran que llamé a un médico de urgencias porque bebieron demasiado! Seguimos tomando pese a eso”, comentó Toni Kroos sobre aquel peculiar momento.

Aunado con eso, Toni Kroos reveló que la borrachera que traían era tan grande que no le quedó de otra que llamar a un médico, pues ya no podía ‘ni con su alma’, por lo que requirió asistencia para calmar aquella fiesta pese a que le podía traer grandes repercusiones.

“No había otra manera de parar todo, ya no tenía control. Al final tuve que llamar al médico de emergencias yo mismo porque pensé: ‘no puedo permitir que empeore’”, reveló Kroos en entrevista.

Finalmente a Toni Kroos, al igual que a muchos de nosotros, le quedó el aprendizaje de ‘ya no volver a tomar el resto de su vida’, hecho que el alemán sí ha cumplido pues según reveló ya no puede ver el tequila ni en foto, pues era lo que bebió aquel día luego de perder la Champions League con el Chelsea.

“Fue mi culpa que no me sintiera bien al día siguiente. Ese fue el punto que dije: ‘tomar alcohol no sirve de nada’. No pude mirar el tequila a partir esa noche y por eso lo dejé por completo. No me dolió y no lo extraño”, sentenció Toni Kroos.

Aquella final de la Champions League 2011-12 donde el Bayern Múnich perdió ante el Chelsea había quedado empatada en tiempo regular; Thomas Muller marcó por los ‘Bávaros’ al 83 pero Didier Drogba lo igualó al 88. Se fue hasta los penales, Juan Mata falló por los ‘Blues’ pero en el cuadro alemán Ivica Olic y Schweinsteiger erraron sus disparos, hecho que les quitó el trofeo de las manos.