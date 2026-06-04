Lo que necesitas saber: Además de Belinda, por México están en el álbum oficial del Mundial Alejandro Fernández, Ángeles Azules y Carín León.

Muchas ya las hemos escuchado, algunas no. Las canciones que componen el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 han sido reveladas a una semana de que inicie la justa futbolística. Chéquenlo y digan, ¿cuál van a meter en su playlist?

Neymar en la convocatoria de Brasil / FB Neymar

Disco estará disponible el 5 de junio

Son 18 canciones, cuyos intérpretes la FIFA a dado a conocer a modo de álbum Panini: artistas como The Rolling Stones va en solitario, mientras que la mayoría de temas se hacen en colaboración.

Algunas de las canciones ya se habían revelado con anterioridad, como en el caso de la colaboración entre Carín León y Jelly Roll para el tema “Lighter”. También está la de Belinda con los Ángeles Azules, “Por Ella”… y, clásico, no podía haber Mundial sin una canción de Shakira: “Dai Dai”.

En el caso de Sus Satánicas Majestades, el tema es un remix del primer sencillo del Foreig Tongues, disco que están por estrenar en unas semanas: “In The Stars”.

Por ahí también aparece El Potrillo, Alejandro Fernández; Nelly Furtado, Daddy Yankee, Danny Ocean, Shaggy y Major Lazer. Artistas que veremos en los próximos días encabezando los shows previos rumbo al Mundial 2026… y durante la inauguración (así que muy seguramente escucharemos estas canciones interpretadas en vivo) ¿Cómo ven?,¿emocionados por escuchar el álbum del Mundial?

Tracklist completo dekl álbum del Mundial 2026

01. Goals feat. LISA, Anitta y Rema

02. Game Time feat. Future y Tyla

03. Illuminate feat. Jessie Reyez y Elyanna

04. Echo feat. Daddy Yankee y Shenseea

05. Por Ella feat. Los Ángeles Azules y Belinda

Belinda / Foto: facebook.com/belindapop

06. Three Nations feat. 21 Savage, Nata Cano y French Montana

07. No Place Like Home feat. Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

08. In the Stars (Remix) feat. The Rolling Stones

09. Show Me feat. Ayra Starr y Latto

10. Mi Mexico Lindo feat. Alejandro Fernández

11. Blessings feat. Stormzy, Fridayy y Angel

12. Energy feat. Ava Max y BIA

13. Lighter feat. Jelly Roll y Carín León

Disco del Mundial con Carín León / Foto: Especial (FB Carín León y FIFA)

14. Siir Siir feat. Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

15. Partidazo con Danny Ocean

16. Champion con IShowSpeed

17. Love Always Wins con Shaggy, Cimafunk y Zema

18. Dai Dai con Shakira y Burna Boy

El disco del Mundial FIFA 2026 se podrá escuchar en su totalidad este 5 de junio. Así que tienen una semanita para aprenderse todas las canciones y corearlas durante los partidos… o mejor no (nomás escúchenlo).