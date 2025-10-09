Corto circuito en el sauna provoca incendio en casa de Vinicius

Lo que necesitas saber: Solo había empleados en la casa de Vinicius al momento del incendio y por fortuna nadie resultó herido

Vinicius Jr. está concentrado con Brasil para jugar un par de amistosos a propósito de la Fecha FIFA y las eliminatorias de octubre, por eso seguro se enterará al leer Sopitas.com de que hubo un incendio en su casa de Madrid.

Oh sí, la propiedad de Vinicius en España sufrió un incendio este 9 de octubre, uno que por fortuna no tuvo mayores consecuencias. Pero vamos con los detalles.

Fotografía @vinijr

Incendio en casa de Vinicius en Madrid

Eran las 11:00 horas de la mañana cuando las alarmas de la casa alertaron a los servicios de emergencia. Según reportó el diario Marca mediante un reportero que fue a la propiedad, dos plantas de la vivienda se llenaron de humo y no tardó en comenzar a salir a través de las ventanas.

Ya habían pasado dos horas cuando todavía se podía respirar olor a humo en los alrededores, pero a pesar de lo que escandaloso que pudo haber sido el incendio, afortunadamente nomás quedó en el susto.

Como decíamos, Vinicius anda concentrado con la Selección de Brasil allá en la lejana Corea, así que no estaba en la casa. Sí había empleados del futbolista en la propiedad, pero bendito Dios nadie resultó con lesiones para reportar.

¿Por qué se incendió la casa de Vinicius?

El incendio comenzó debido a una falla eléctrica, la cual se produjo en el falso techo del sauna que tiene Vinicius en su sótano (lujos que solo los futbolistas se pueden dar).

ESPN señala que, de hecho, esa parte de la propiedad sí terminó calcinada, pero los bomberos lograron controlar el fuego más o menos una hora después de que inició el siniestro.

Ufff, solo un pequeño susto.