Lo que necesitas saber: Terminan las eliminatorias de Conmebol, por lo que es un hecho que tres selecciones más clasificarán

¡Regresan las eliminatorias para el Mundial 2026! Y no exageramos al decir que los partidos de esta semana serán clave para determinar a varias selecciones que clasificarán a la Copa del Mundo.

Repasemos el escenario para descubrir cuáles son esas selecciones que podrían unirse a la lista de países invitados.

Foto: MexSport

Las selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026 en la fecha FIFA de septiembre

En esta fecha FIFA de septiembre tendremos a las primeras selecciones clasificadas en África, empezando por Marruecos, que ya tiene su lugar.

Las selecciones que pueden clasificar a la Copa del Mundo en las eliminatorias de septiembre son Egipto, Sudáfrica, Cabo Verde, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana.

Foto: La Verde – FBF

¿Qué necesita cada selección para clasificar al Mundial 2026 en las eliminatorias de septiembre?

Cada uno de esos países tiene un escenario distinto para conseguir su boleto en las eliminatorias para la Copa del Mundo, por eso te dejamos el dato de cada país: