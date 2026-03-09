Lo que necesitas saber: Irak tenía en planes un campamento en Estados Unidos previo a su partido de repechaje

La participación de la Selección de Irak está en riesgo en el repechaje para el Mundial del 2026, que se disputará en México, debido a los conflictos en Medio Oriente, por lo cual el entrenador del equipo asiático pidió que su partido, programado para el 31 de marzo, en la ciudad de Monterrey, sea aplazado hasta una semana antes del inicio del Mundial.

Graham Arnold, técnico de la Selección de Irak, pidió ayuda a la FIFA para buscar una nueva fecha para su partido de repechaje, ya que enfrenta diversas dificultades. La primera de ellas tiene que ver con el visado de los futbolistas, quienes no pueden tramitar su ingreso a México debido a que las embajadas están cerradas.

DT de Irak pide ayuda a la FIFA

Los boletos para el repechaje internacional ya están a la venta, y rondan entre los 200 y 300 pesos, sin embargo, queda la incógnita de lo que pasará con la Selección de Irak.

Selección de Irak / @IraqNT

El 60% de los jugadores de la selección militan en la liga local y al no poder salir del país los planes de hacer un campamento en Estados Unidos, para adaptarse a horarios y clima, ya se vino abajo.

Además del problema de los visados, las autoridades del país han informado que el espacio aéreo estará cerrado hasta el 1 de abril, debido a la intensificación del conflicto armado.

Ante esta situación, FIFA propone a la Selección de Irak que salga del país y se traslade a Turquía vía terrestre. Ese traslado llevaría cerca de 25 horas. La propuesta de la FIFA fue rechazada por el técnico de Irak, quien explicó que esto es inaceptable y sumamente arriesgada.

“No es una opción viable. Necesitamos al mejor equipo disponible para el partido más importante en la historia del país y no voy a poner en riesgo su integridad”, indicó.

“Por favor, ayúdennos con este partido porque ahora mismo estamos teniendo dificultades para sacar a nuestros jugadores del país, Irak”, agregó.

Comunicado de la Selección de Irak

Irak debe enfrentar en el repechaje al ganador del duelo previo entre Bolivia y Surinam, que juegan el 26 de marzo.

Irak pide jugar el repechaje una semana antes del Mundial

Ante esta situación el técnico de Irak propuso que su partido del repechaje se juegue una semana antes de iniciar al Mundial. Posponer este encuentro también daría oportunidad a la FIFA de darle un tiempo más a la decisión sobre Irán, que ya ha atacado a otros países de Medio Oriente como parte de su ofensiva contra Estados Unidos e Israel.

“En mi opinión, si la FIFA retrasara el partido, nos da tiempo para prepararnos adecuadamente. También le da a la FIFA más tiempo para decidir qué va a hacer Irán”. El gobierno de Irán ya había manifestado la idea de no competir en el Mundial.

“Si Irán se retira, entramos al Mundial, y le da a Emiratos Árabes Unidos, a quien vencimos en la clasificación, la oportunidad de prepararse para enfrentar a Bolivia o a Surinam”, contó el timonel a CNN y pidió además una decisión rápida por parte de la FIFA.

Irak tiene problemas para viajar México / @IraqNT

“El presidente de nuestra federación, Adnan Dirjal, está trabajando día y noche tratando de planificar y prepararse para hacer realidad el sueño de todos en Irak, así que necesitamos que esta decisión se tome rápidamente”, indicó.

El ganador del repechaje que se juega en Monterrey integrará el grupo I, con Francia, Senegal y Noruega.