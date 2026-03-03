Lo que necesitas saber: El repechaje internacional que se juega en México definirá a los dos últimos invitados al Mundial

Guadalajara y Monterrey ya tienen todo listo para comenzar la actividad previa al Mundial del 2026, con los partidos del repechaje internacional, que definirán a los últimos invitados a la Copa del Mundo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Lo único que faltaba era definir la venta de boletos, pero este proceso ya se armó.

FIFA abrió oficialmente la venta de boletos para los partidos del repechaje, que se celebra del 26 al 31 de marzo, y los precios están mucho más accesibles a diferencia de los que hemos visto para los juegos del Mundial. Si te quieres lanzar a uno de estos juegos, los precios van de 200 y hasta 300 pesos.

“La competición, que se celebrará en Guadalajara y Monterrey, México, con las semifinales el 26 de marzo y la final el 31 de marzo, determinará dos de las últimas seis selecciones clasificadas para la primera Copa Mundial de la FIFA™ de 48 equipos, que comenzará menos de tres meses después en Canadá, México y Estados Unidos”, indicó la FIFA en un comunicado.

¿Cómo puedo comprar boletos para los partidos del repechaje del Mundial?

Los boletos están a la venta desde el martes 3 de marzo, a través de la página de la FIFA. Por aquí te dejamos el link.

Para comprar boletos primero tienes que acceder al sistema con tu usuario, y si no lo tienes, entonces debes darte de alta a través de un corre electrónico, y el proceso no te llevará más de cinco minutos.

Después podrás entrar al apartado donde se establecen los partidos que se jugarán en cada una de las sedes. Tanto Guadalajara como Monterrey, tendrán dos juegos cada uno.

Partidos del repechaje en México

¿Qué partidos del repechaje se juegan en Monterrey?

Guadalajara recibirá a las selecciones de Nueva Celedonia y Jamaica, el día 26, y el ganador de este encuentro enfrentará a República del Congo, y el que gane calificará al Mundial, dentro del Grupo K, donde se encuentra Portugal Uzbekistán y Colombia.

Jueves 26 de marzo: Nueva Celedonia y Jamaica, a las 21:00

Martes 31 de marzo: R. Congo vs ganador del juego 1, a las 15:00

Monterrey será sede del partido entre Bolivia y Surinam el 26 de marzo y el ganador de este juego enfrentará a Irak, el 31 de marzo, y el que resulte ganador se irá al Grupo I del Mundial, con Francia, Senegal y Noruega,

Jueves 26 de marzo: Bolivia y Surinam, a las 16:00

Martes 31 de marzo: Irak vs ganador del juego 1, a las 21:00