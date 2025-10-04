Lo que necesitas saber: Isaac del Toro ya suma 14 victorias en el 2025 y es la carrera más larga que gana como profesional

¡Isaac del Toro está imparable! El mexicano tiene toda la intención de terminar el 2025 de la mejor forma posible, y ya dio muestra de su talento nuevamente. Ahora ganó el Giro Dell’Emilia, en Italia, una prueba que ningún mexicano había ganado nunca.

Isaac del Toro gana el Giro Dell’ Emilia / Foto: @TeamEmiratesUAE

Isaac del Toro gana el Giro Dell’Emilia

Nuestro Torito marcó un tiempo de 4:46:10 para conquistar la prueba en Italia, victoria que representa su triunfo número 14 de toda la temporada.

Y como decíamos, es histórico porque es la primera vez en toda la historia que un mexicano gana el prestigioso Giro Dell’Emilia, pero lo más rifado fue la manera en que lo hizo.

Isaac del Toro cruzó la meta en primer lugar tras un rebase impresionante en el tramo final de la carrera, superando por apenas un segundo al británico Thomas Pidcock, que tuvo que conformarse con la “medalla de plata”. ¡Brutal!

Italia, la segunda casa de Isaac del Toro

Isaac del Toro es más mexicano que el mole, de eso no hay duda. Pero ojo, porque en una de esas en Italia le cantan algo así como “¡Isaac, hermanini, ya eres italianini!” (ok, ya no haremos más chistes malos).

No, en serio, pasa que Italia se ha convertido en el país favorito de Isaac del Toro este 2025. 7 de esas 14 victorias que lleva en el año se han dado en ese país, desde su triunfo en la Clásica Milan–Turín, sus victorias en el Giro d’Italia, y recientemente el GP Industria & Artigianato, entre otras.

Y por si fuera poco, hay otro dato que vuelve histórico el triunfo de Isaac del Toro en el Giro Dell’Emilia. El UAE Team Emirates destaca que se trata de la carrera más larga que el mexicano ha ganado desde que es un ciclista profesional.

“Estuve bien protegido todo el día y el equipo hizo un trabajo increíble por mí en cada vuelta. Pude ahorrar energía y concentrarme en la última subida, donde finalmente se decidió la carrera. Tuve la fuerza para cerrar el último ataque y ganar la carrera. No estaba seguro de tenerla hasta que faltaban unos 50 metros y es una sensación fantástica“, expresó Isaac del Toro sobre su épico rebase en el último tramo para llevarse la carrera. ¡Rifado!