¡Una victoria más para Isaac del Toro! El ciclista mexicano fue protagonista nuevamente de la competencia tras llevarse la victoria en la edición 47 del GP Industria & Artigianato.

Fotografía @giroditalia

Isaac del Toro conquista el GP Industria & Artigianato

Isaac del Toro volvió a hacer historia en el ciclismo mexicano, pues con tan solo 21 años, el joven deportista logró ser el primer latinoamericano en ganar el GP Industria & Artigianato.

Y es que durante la edición 47 de la competencia, el ciclista cruzó la meta en primer lugar, superando a Christian Scaroni y a Davide Piganzoli. Con esta victoria, el mexicano ya suma 10 victorias durante esta temporada.

Eso sí, las cosas no estuvieron fáciles para el mexicano, pues la prueba de más de 190 kilómetros estuvo muy reñida… aunque gracias a su fuerza y determinación, Isaac del Toro logró definir su puesto en el último ascenso, celebrando así una de sus victorias más significativas de su carrera.

Isaac del Toro / Foto: @TeamEmiratesUAE

¿Qué sigue para el ciclista mexicano?

Tras esta nueva victoria, Isaac del Toro tendrá algunos días para descansar antes de regresar con todo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.

Esta próxima competencia se llevará los reflectores del 21 al 28 de septiembre. Y por primera vez en su historia, se realizará en un país del continente africano, Ruanda.