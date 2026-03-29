Lo que necesitas saber: Javier Aguirre asegura que la lista de 26 jugadores para el Mundial ya está avanzada en uno 80%

Javier Aguirre no hará rotación de porteros durante el Mundial, de modo que aquel que inicie en el juego contra Sudáfrica jugará todos los partidos de la Copa del Mundo y en ese sentido el ‘Tala’ Rangel es quien lleva ventaja, aunque aclaró que “nadie tiene el puesto seguro”.

Durante la conferencia de prensa después del partido entre México y Portugal, en la reinauguración del Estadio Banorte, el ‘Vasco’ Aguirre aseguró que está contento con el trabajo de sus tres porteros, Tala Rangel, Carlos Acevedo y Guilermo Ochoa, además destacó que hay otros porteros que bien podrían estar en la lista final, “pero solo pueden ir tres”.

Aguirre manifestó que tiene la lista final en un 80% y la portería no le causa ruido ni dudas, y que la portería es na posición que lo mantiene tranquilo, pero a la vez destacó la actuación de Rangel ante Portugal, y solo le reclamó a su portero “un par de despejes”, pero “lleva cuatro partidos con la portería en cero”.

Tala Rangel con la Selección / Mexsport

Javier Aguirre descarta rotación de porteros en el Mundial

Durante la conferencia de prensa Aguirre fue cuestionado sobre la idea de rotar porteros durante el Mundial, sin embargo aseguró que si hace algunas cambio en el arco durante la Copa del Mundo será solo por lesión.

“No lo he visto en ninguna selección que roten a sus tres porteros, y yo no tengo esa experiencia en mis ocho partidos dirigidos en Copas del Mundo. En la portería estoy tranquilo porque cada uno tiene un nivel parecido”.

Vasco pide jugadores con pantalones

Javier Aguirre confirmó que tiene la lista de 26 jugadores muy avanzada, pero en sí lo que busca es un perfil de futbolistas que no se escondan, pues la afición será exigente durante el Mundial.

Javier Aguirre con la Selección Mexicana / Mexsport

“Aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición es exigente, nos pide ganar y jugar bien y ahí quiero jugadores que no se escondan”.