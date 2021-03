Entrevista: Jesse Carrasquedo, el piloto mexicano a quien Checo Pérez impulsa hacia la Fórmula 1

Cuando Racing Point hizo oficial la salida del mexicano Checo Pérez al finalizar la temporada 2020, el sueño de la Fórmula 1 parecía terminarse en México sin más grande representante en las pistas. Mientras los rumores del interés de la escudería Red Bull permanecían en el aire, el volante mexicano había anunciado que de no concretarse su fichaje con la escudería austriaca que se tomaría un año sabático.

Durante ese año, explicó, se dedicaría a proyectos dentro del automovilismo, entre ellos su pista de karts, en Guadalajara, y a impulsar a las nuevas generaciones del automovilismo, entre ellos a Jesse Carrasquedo, quien el 27 de abril cumple 14 años de edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesse Carrasquedo Jr. (@jesseacarrasquedo)

Pule su talento en Europa

Consciente de que el camino hacia la Fórmula 1 ya no está en Estados Unidos, se trasladó con su padre a Europa, donde comienza a pulir su talento y se encuentra relativamente cercano a Checo Pérez. Jesse forma parte de la Escudería SP Sidral-Aga, de los hermanos Checo y Toño, Pérez.

Ante los múltiples compromisos en Fórmula 1, es Toño Pérez quien está más cercano a Jesse. “Toño me ayuda mucho, me acompañó en mi primera carrera de F4, vino a Italia y en Estados Unidos me ha acompañado a muchas carreras”, mencionó Jesse en entrevista con Sopitas.com.

Jesse subió a su primer kart a los cinco años de edad, impulsado por su padre, Jesse Carrasquedo y en su primera competencia oficial, no le fue del todo bien. “Su primera competencia fue en León Guanajuato, en un campeonato local de Baby, eran tres pilotos, creo… y quedó en tercero”, recuerda su padre.

Sin embargo, el joven piloto ahora cuenta con un par de campeonatos en karts en la categoría Baby. Es el piloto más joven en correr en la FIA F4 NACAM, con sólo 12 años y cuenta con el título de la Rok Cup, entre otros campeonatos y récords en pistas nacionales.

Tras los pasos de Checo Pérez

La promesa del automovilismo mexicano ha conducido tanto karts como monoplazas tipo fórmula y autos de mayores dimensiones, con los cuales ha competido incluso en condiciones de clima con nieve, lo cual le ha aportado a la hora de conducir bajo la lluvia.

Jesse Carrasquedo padre indica que uno de los máximos consejos que le da Checo Pérez es involucrarse y aprender de mecánica, pues éste aspecto le ayudará a sacar el máximo potencial del un auto.

“Checo es un piloto de Fórmula 1 y anda muy ocupado, pero cuando tiene tiempo platica con él y le da la experiencia precisamente de que tiene que aprender de los mecánicos, los ingenieros, que debe hacer mecánica para saber, qué hay que hacerle al coche, y de la telemetría”, mencionó.

El piloto guanajuatense tiene claro hacia donde quiere llegar y a quién quiere emular: “Me gustaría llegar a la Fórmula 1, ese es mi sueño total, ser como Checo”.