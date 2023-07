Lo que necesitas saber: Jesús Corona salió de Cruz Azul entre rumores, dimes y diretes; ahora él mismo habla sobre cómo fue su despedida del equipo

Si hay un jugador que pueda llamarse leyenda en la historia reciente de Cruz Azul, ese es Jesús Corona. Chuy fue guardameta de La Máquina durante 14 años y fue fundamental para los diferentes títulos que conquistó el equipo en ese lapso, siendo el más importante la tan ansiada novena.

Es por eso que la manera en que salió definitivamente no fue digna de la trayectoria que tuvo en el club. Chuy Corona básicamente salió por la puerta de atrás de La Noria.

Jesús Corona habla sobre su salida de Cruz Azul / Foto: MexSport

Jesús Corona revela detalles de su salida de Cruz Azul

Muchos rumores giraron en torno a esa manera de partir, pero finalmente Jesús Corona rompió el silencio para habar de cómo fue su salida de Cruz Azul. En entrevista para ESPN, Chuy relató que efectivamente esas no eran las maneras de despedirlo.

“A mí sí me hubiera gustado en su momento que hubieran sido más frontales, eso es lo único. De ahí yo respeto cómo ven el futbol y cómo lo analizan, las proyecciones que tienen, lo que quieren para la institución se respeta, pero sí me hubiera gustado que en su momento se me hubiera hablado con la verdad, que hubieran sido más frontales y nada más“.

Reportes al interior de Cruz Azul indicaron que la cosa fue que Jesús Corona pensaba quedarse hasta el verano de 2024 con el equipo, pero en Cruz Azul sólo le ofrecieron un semestre más de contrato, es decir, salir en enero.

Como nomás no se pusieron de acuerdo, de plano un día —previo a un partido amistoso— pasaron a decirle que muchas gracias por todo pero no continuaría en el proyecto.

“Hubo diferentes puntos de vista de algunos personajes en la directiva que se respetan (…) Me hubiera gustado tener una despedida en un partido oficial, obviamente, creo que ya a la edad que tengo, con los años que estuve en la institución, era lo mínimo que pedía“.

Al menos lo dejaron despedirse de la gente al interior del club

Lo único que no se le puede achacar a Cruz Azul, es que al menos dejaron entrar a Jesús Corona a La Noria una última vez para despedirse de toda la gente con la que trabajó, no como otros que también se fueron como parte de la “limpia” en el equipo. El guardameta incluso acepta que sí pudo hablar con Víctor Velázquez, presidente de La Máquina.

“Realmente él (Víctor Velázquez) era una de las personas que quería que me quedara, lo cual le agradezco también, no se dieron las circunstancias (…) Obviamente también había personas que ya no me querían en el club y ni hablar, se les agradece también“.

“Yo tuve la oportunidad de despedirme de cada uno de los departamentos. Más allá de si hubo reconocimiento o no hubo reconocimiento, yo tuve la oportunidad de ir con la gente de mantenimiento, cocina, de oficinas, servicios médicos (…) Creo que si me hubieran dicho las cosas como son hubiera disfrutado un poco más mis últimos días en Cruz Azul“. Jesús Corona

¿Y sobre ser rival de Cruz Azul, qué piensa Jesús Corona?

En fin, tras su salida de Cruz Azul, Chuy Corona será rival de La Máquina ahora con los Xolos de Tijuana. ¿Qué siente luego de 14 años con la institución? Esto fue lo que respóndió en Futbol Picante.

“Se va a sentir algo extraño después de 14 años ahora ser rivales deportivos, pero bueno, esto es futbol, esto es deporte, ellos obviamente querrán ganarnos, por mi parte de igual manera. Será algo extraño después de tantos años, me tocó estar en Cruz Azul, dejar todo en el club y ahora lo haré aquí“.

