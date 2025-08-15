Lo que necesitas saber: Juárez registró a Jesús Dueñas con un contrato de un año, pero el original establecía que sería jugador del club por tres temporadas

Jesús Dueñas va a recibir una muy jugosa indemnización por parte de Juárez, por el pleito de la falsificación de su contrato. El TAS falló a favor del jugador y confirmó que el club actuó de mala fe en su rompimiento, por lo que ahora toca pagar.

Jesús Dueñas con FC Juárez / Foto: MexSport

Un peso de contexto: ¿Qué pasó entre Juárez y Jesús Dueñas?

Jesús Dueñas se unió a los Bravos de Juárez en 2022, firmando un contrato por tres temporadas, hasta el verano de 2025.

Pero tras su primera temporada, en 2023, le notificaron que no entraba en planes y debía entrenar por separado. Obvio, Jesús Dueñas se molestó y les recordó que tenía contrato por tres años, pero se topó con que el club registró un contrato diferente por solo una temporada ante la Dirección de Afiliación y Registro de la FMF.

Ese contrato tenía su firma y toda la cosa, lo que llevó al jugador a considerar la posibilidad de una falsificación. TUDN presentó una entrevista donde él muestra evidencia del contrato con su firma falsificada y donde alteraron el tiempo de relación.

Jesús Dueñas con FC Juárez / Foto: MexSport

Juárez reconoció el contrato por tres años

Volviendo al 2023, Juárez le pidió a Jesús Dueñas que mostrara ese contrato donde se establecían los tres años, y aunque se retrasó en hacerlo, al final llegó a sus manos, supuestamente de forma anónima. Al contar con el documento, buscaron registrar nuevamente a Jesús Dueñas con el contrato correcto, pero la FMF les mandó decir que ya no se podía.

Eso último es muy importante porque, a los ojos del TAS (más adelante hablamos más de eso), que Juárez buscara registrar ese contrato por tres años fue tomado como prueba de que sí era el contrato correcto, no el de un año.

El punto es que al darse cuenta de que algo no andaba bien, Jesús Dueñas y el Club terminaron su relación en aquel 2023 y el jugador firmó con Cruz Azul, pero se separaron culpándose mutuamente de haber hecho las cosas mal, por lo que de igual forma se exigían una indemnización por finalizar el contrato de forma unilateral.

Jesús Dueñas con FC Juárez / Foto: MexSport

La FMF le dio la razón al jugador

El asunto pasó a ser un procedimiento legal entre club y futbolista, mismo que se resolvió el pasado 7 de marzo de 2024. La Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la FMF resolvió que Juárez debía pagar la indemnización correspondiente a Jesús Dueñas, y que era libre de firmar con otro equipo debido a que su relación con Bravos terminó haya sido como haya sido.

Fue entonces cuando el caso pasó al TAS

Y el TAS también falló a favor de Jesús Dueñas

Finalmente el pleito llegó al TAS, el cual dio su resolución este 14 de agosto. Se aventaron 28 páginas para darla a conocer, pero en resumen, le dieron la razón a Jesús Dueñas y ordenan a Juárez pagar una indemnización de 18 millones 600 mil pesos (¡Aaaaaaaaaala!).

Jesús Dueñas con FC Juárez / Foto: MexSport

Como decíamos antes, determinaron que club y jugador estuvieron de acuerdo con que el contrato original era por tres años, por lo que las acciones de Dueñas (desvincularse del club y firmar con Cruz Azul al no ver cumplidas las promesas del equipo) estaban justificadas.

“El Jugador afirmó haber firmado un Contrato de tres temporadas, ninguno adicional por otro plazo. El Club registra un contrato por un plazo distinto, pero al final reconoce la existencia del Contrato mencionado por el Jugador por tres temporadas. Lo anterior no refleja buena fe por parte del Club, ocasionando en el Jugador desconfianza en su empleador”. “Al no registrar el contrato correspondiente, el Jugador no podía jugar con el Club para la temporada siguiente, es decir el propio Club impidió al Jugador prestar el servicio para el que fue contratado”. “Si el Jugador tomó ciertas decisiones fue a raíz de las actuaciones irregulares del Club”. “Si bien en primera instancia las Partes discutieron el plazo del Contrato, al final las Partes han sido contestes que el plazo del Contrato era de tres temporadas. Esta realidad, a propósito, es reconocida por el Club al intentar registrar el respectivo instrumento jurídico que contempla tal plazo ante la FMF (…) Debido a ello, el Panel establece que el plazo del Contrato suscrito entre las Partes fue de tres temporadas, con fecha de vencimiento al 30 de junio de 2025″.

Ojo, no estamos diciendo que efectivamente Juárez falsificó el contrato, de ninguna manera. Según los argumentos presentados, el club desconocía esto y sería responsabilidad de “personeros” que actuaron a sus expensas. Definir quién lo hizo y por qué, es harina de otro costal.