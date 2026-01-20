Lo que necesitas saber: Los Raiders tendrán la primera selección del draft 2026 de la NFL y vaya que necesitan un buen QB

Fernando Mendoza es el nombre más mencionado luego de la histórica victoria de Indiana en la NCAA. Fue el QB titular y MVP del encuentro donde los Hoosiers ganaron el campeonato nacional, el primero de su historia.

También hizo historia al ganar el Trofeo Heisman, siendo el primero de Indiana que lo consigue, y es además el primer QB que gana el Heisman y el campeonato nacional desde Joe Burrow en 2019. Obvio es el principal prospecto para ser el pick 1 del próximo draft de la NFL. ¡Conozcámoslo un poco mejor!

Fernando Mendoza ganó el Heisman / Foto: The Heisman Trophy (Facebook)

Indiana Hoosiers ganaron el primer campeonato nacional de su historia invictos

Y es que la noche de este 19 de enero vivimos historia pura. Los Hoosiers conquistaron su primer campeonato nacional al vencer 27-21 a Miami Hurricanes, consumando así la temporada perfecta de 16-0 y rompiendo una sequía ¡de 125 años!

Un dato increíble: Indiana era hasta esta temporada 2025, el equipo con el mayor número de derrotas en el futbol colegial, sumando solamente 18 temporadas arriba de .500 en esos 125 años, según destaca Claro Sports. Desde 1967 no ganaban un título de conferencia y su último triunfo en un tazón fue en el Copper Bowl de 1991. Ahora son campeones invictos.

Foto: Indiana Football (Facebook)

¿Quién es Fernando Mendoza, QB de los Indiana Hoosiers?

Ser el jugador más destacado de un equipo que rompió la historia de esa manera es algo descomunal, y fue justo lo que hizo Fernando Mendoza.

Nacido en Boston en octubre de 2003, Fernando Mendoza es nieto de migrantes cubanos y creció en Miami, de ahí el origen latino que lo convierte en apenas el segundo con esa ascendencia que gana el Heisman en la historia.

Y para nada olvida su origen; siempre recuerda a su familia de ascendencia cubana cuando puede, agradeciéndoles por su apoyo para llegar tan alto. Además, es un hijo ejemplar, siempre acompañado de su madre, quien tiene esclerosis múltiple y acude a sus partidos en silla de ruedas.

Desde pequeño optó por el futbol americano en lugar del boxeo o el beisbol, deportes más populares en Cuba. En 2022, 2023 y 2024 jugó para los California Golden Bears, donde también jugaron estrellas como Aaron Rodgers y Jared Goff.

Fernando Mendoza es campeón con Indiana

De no ser considerado por Miami a ganarles el campeonato nacional

Pero antes de sumarse a los Golden Bears, Mendoza buscó unirse a los Miami Hurricanes, al ser la universidad del lugar donde creció y tras rifarse en Miami Columbus High. Pero los Hurricanes no lo tomaron en cuenta entonces.

Vino un segundo intento en 2025, pero Miami decidió irse por Carson Beck y nuevamente dejaron a Fernando Mendoza con la ilusión de defender su causa esta temporada. El destino los puso en la final y el jugador de origen cubano se llevó el trofeo y nada menos que en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Al salir de la preparatoria me rechazaron para ser jugador ‘walk-on’ en la Universidad de Miami, así que es un momento donde el círculo se cierra, jugando en Miami para todos mis amigos y familiares”, dijo, según retoma el medio antes citado.

Favorito para ser el pick 1 del draft 2026 de la NFL

Fernando Mendoza no ha querido decirlo, porque estaba concentrado en el campeonato nacional con Indiana. Pero él sabe muy bien que está proyectado para el ser el pick No. 1 del próximo draft de la NFL.

¿En qué equipo jugará? Pues los Raiders tendrán la primera selección, y con eso de que no encuentran al indicado entre Geno Smith, Kenny Pickett o Aidan O’Connell, pinta para que eso se haga realidad en el draft 2026.

Dicho draft, por cierto, se llevará a cabo entre el 23 y 25 de abril allá en Pittsburgh.