Lo que necesitas saber:

Todo apunta a que Fernando Mendoza será el pick 1 del Draft, elegido por los Raiders, pero eso se confirmará llegado el día

El Draft 2026 resultará un gran respiro para cualquier amante de la NFL en estos meses sin football. Abre el telón de la siguiente temporada, pues ahí se confirman los nuevos talentos que veremos en los emparrillados.

¿Dónde es el de este año? ¿Cuándo y a qué hora? Acá estamos para aclarar todas esas dudas, además de dejarte el dato para verlo en vivo y conocer a las nuevas figuras de tu equipo.

Draft NFL 2026: ¿Cuándo es, dónde, a qué hora y cómo verlo en vivo?
Foto: NFL (Facebook)

¿Cuándo y a qué hora es el Draft NFL 2026?

Está por terminarse la cuenta regresiva, pues el Draft 2026 de la NFL es desde este jueves 23 de abril y hasta el domingo 25. Como ya es tradición, el jueves 23 se realiza la primera ronda, esa que suele llevarse todos los reflectores.

Para este año se proyecta que Fernando Mendoza sea el pick No. 1, en manos de los Raiders, pero hay que esperar que llegue el día para confirmarlo. La sede para este año es Pittsburgh, Pensilvania.

El Draft este año empieza a las 18:00 horas, tiempo de CDMX, para que no se te vaya a pasar ninguna selección de primera ronda.

Draft NFL 2026: ¿Cuándo es, dónde, a qué hora y cómo verlo en vivo?
Foto: Los Raiders (Facebook)

¿Dónde ver en vivo el Draft 2026 de la NFL?

Este 2026 habrá diferentes opciones para ver y disfrutar el Draft, tanto en tv de paga como en streaming:

  • TUDN
  • ESPN
  • NFL Game Pass en DAZN (en la plataforma indica que lo pasarán gratis, solo basta con crear una cuenta).
Draft NFL 2026: ¿Cuándo es, dónde, a qué hora y cómo verlo en vivo?
Foto: @nflmx

El orden de primera ronda para el Draft NFL 2026

Lo dicho, todo apunta a que los Raiders se llevarán al QB Fernando Mendoza en el Pick 1 de la primera ronda, pero es importante también saber quién sigue una vez que eso suceda (o no).

  1. Las Vegas Raiders
  2. New York Jets
  3. Arizona Cardinals
  4. Tennessee Titans
  5. New York Giants
  6. Cleveland Browns
  7. Washington Commanders
  8. New Orleans Saints
  9. Kansas City Chiefs
  10. New York Giants
  11. Miami Dolphins
  12. Dallas Cowboys
  13. Los Angeles Rams
  14. Baltimore Ravens
  15. Tampa Bay Buccaneers
  16. New York Jets
  17. Detroit Lions
  18. Minnesota Vikings
  19. Carolina Panthers
  20. Dallas Cowboys
  21. Pittsburgh Steelers
  22. Los Angeles Chargers
  23. Philadelphia Eagles
  24. Cleveland Browns
  25. Chicago Bears
  26. Buffalo Bills
  27. San Francisco 49ers
  28. Houston Texans
  29. Kansas City Chiefs
  30. Miami Dolphins
  31. New England Patriots
  32. Seattle Seahawks

Listo, ahora que llegaste hasta aquí, tienes todo para llegar al jueves 23 de abril con lo que necesitas para el Draft de la NFL. ¿Tienes algún favorito para unirse a tu equipo?

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Adiós Championship: El Leicester City descendió a la tercera división de Inglaterra
¿Qué necesita México para clasificar al Mundial Femenil 2027?

¿Qué necesita México para clasificar al Mundial Femenil 2027 y cuándo juega por el boleto?

México vs Haití: Por el boleto al Mundial 2027
Futbolistas, empresarios y un piloto de F1 relacionados con una red de prostitución en Milán

Futbolistas, empresarios y un piloto de F1 relacionados con una red de prostitución en Milán

Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook