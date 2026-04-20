Draft NFL 2026: ¿Cuándo es, dónde, a qué hora y cómo verlo en vivo?

Lo que necesitas saber: Todo apunta a que Fernando Mendoza será el pick 1 del Draft, elegido por los Raiders, pero eso se confirmará llegado el día

El Draft 2026 resultará un gran respiro para cualquier amante de la NFL en estos meses sin football. Abre el telón de la siguiente temporada, pues ahí se confirman los nuevos talentos que veremos en los emparrillados.

¿Dónde es el de este año? ¿Cuándo y a qué hora? Acá estamos para aclarar todas esas dudas, además de dejarte el dato para verlo en vivo y conocer a las nuevas figuras de tu equipo.

Foto: NFL (Facebook)

¿Cuándo y a qué hora es el Draft NFL 2026?

Está por terminarse la cuenta regresiva, pues el Draft 2026 de la NFL es desde este jueves 23 de abril y hasta el domingo 25. Como ya es tradición, el jueves 23 se realiza la primera ronda, esa que suele llevarse todos los reflectores.

Para este año se proyecta que Fernando Mendoza sea el pick No. 1, en manos de los Raiders, pero hay que esperar que llegue el día para confirmarlo. La sede para este año es Pittsburgh, Pensilvania.

El Draft este año empieza a las 18:00 horas, tiempo de CDMX, para que no se te vaya a pasar ninguna selección de primera ronda.

Foto: Los Raiders (Facebook)

¿Dónde ver en vivo el Draft 2026 de la NFL?

Este 2026 habrá diferentes opciones para ver y disfrutar el Draft, tanto en tv de paga como en streaming:

TUDN

ESPN

NFL Game Pass en DAZN (en la plataforma indica que lo pasarán gratis, solo basta con crear una cuenta).

Foto: @nflmx

El orden de primera ronda para el Draft NFL 2026

Lo dicho, todo apunta a que los Raiders se llevarán al QB Fernando Mendoza en el Pick 1 de la primera ronda, pero es importante también saber quién sigue una vez que eso suceda (o no).

Las Vegas Raiders New York Jets Arizona Cardinals Tennessee Titans New York Giants Cleveland Browns Washington Commanders New Orleans Saints Kansas City Chiefs New York Giants Miami Dolphins Dallas Cowboys Los Angeles Rams Baltimore Ravens Tampa Bay Buccaneers New York Jets Detroit Lions Minnesota Vikings Carolina Panthers Dallas Cowboys Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers Philadelphia Eagles Cleveland Browns Chicago Bears Buffalo Bills San Francisco 49ers Houston Texans Kansas City Chiefs Miami Dolphins New England Patriots Seattle Seahawks

Listo, ahora que llegaste hasta aquí, tienes todo para llegar al jueves 23 de abril con lo que necesitas para el Draft de la NFL. ¿Tienes algún favorito para unirse a tu equipo?